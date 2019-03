Die Zweifel an AKK wachsen

Mannheim.Bleibt Angela Merkel wirklich bis 2021 Bundeskanzlerin? Nach einem Jahr Schwarz-Rot in Berlin reißen jedenfalls die Spekulationen darüber nicht ab, ob Merkel nach dem CDU-Vorsitz auch die Kanzlerschaft vorzeitig an Annegret Kramp-Karrenbauer abgeben will, soll oder muss. Unabhängig davon, dass sich ein solches Manöver gar nicht so leicht ausführen ließe, ist die Skepsis bei den Deutschen ziemlich groß, ob AKK überhaupt das Zeug dazu hätte. 34 Prozent aller Befragten im Politbarometer – darunter auch nur etwas mehr als die Hälfte der CDU/CSU-Anhänger – meinen, dass sie sich als Kanzlerin eignet. 51 Prozent sehen das anders, im Dezember waren es nur 41 Prozent bei der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. „Damals war die Zahl derjenigen, die sich noch kein klares Bild von Kramp-Karrenbauer machen konnten, mit 21 Prozent noch relativ hoch“, erklärt Andrea Wolf von der Forschungsgruppe.

Nach den ersten 100 Tagen als CDU-Chefin hat AKK viel Sympathien verloren. Das gilt auch für ihre Eignung als Parteivorsitzende. 44 Prozent aller Befragten bezweifeln inzwischen, dass sie die CDU erfolgreich in die Zukunft führen wird. 41 Prozent halten große Stücke auf sie. Im Unionslager sind dagegen 60 Prozent optimistisch. Auch ihre Beliebtheit hat abgenommen. Auf der Skala von plus fünf bis minus fünf erreicht sie nur noch 0,7, vor zwei Wochen waren es noch 1,4. Damit rutscht sie in der Rangliste mit ihrem bisher schlechtesten Wert auf Platz fünf ab.

„Das ist schon ein klarer Einbruch“, sagt Wolf. Und wieso sind die Zahlen insgesamt so schlecht für AKK? „Nach 100 Tagen sollte man natürlich nicht den Daumen senken. Aber offensichtlich hat Kramp-Karrenbauer ihr Fasnachtsscherz auf Kosten des dritten Geschlechts geschadet. Das hatte eine große Reichweite, weil davon auch Leute etwas mitbekommen haben, die sich sonst nicht so für Politik interessieren.“ Im Ernst: AKK verscherzt es sich mit den Deutschen nur wegen eines Witzes? „Nein. Sie hat sich insgesamt konservativer positioniert, und das kommt auch im Lager der Unionsanhänger nicht so gut an.

Bei der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl bewegen sich die Koalitionsparteien kaum. CDU und CSU bleiben stabil, die SPD verbessert sich um einen Punkt und liegt mit 16 Prozent weiter auf einem niedrigen Niveau (siehe Grafik). Die Regierungskoalition, das lässt sich nach dem ersten Jahr sagen, nutzt und schadet keinem der Partner. Auch die Erwartungen an die Berliner Regierung halten sich in Grenzen. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) meint, sie verrichte „alles in allem eher gute Arbeit“. Einen „wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme“ können aber nur 47 Prozent sehen. 48 Prozent bestreiten dies.

Eindeutig ist allerdings die Meinung der Deutschen über die Zukunft Angela Merkels. Zwei Drittel der Befragten bewerten ihre Arbeit positiv. Deshalb fänden es fast drei Viertel (71 Prozent) gut, wenn sie bis 2021 im Kanzleramt bleiben würde. Interessant: Im Lager der Unionsparteien sind es sogar 85 Prozent.

Umfrage zur Europawahl

Die Europawahl ist den Bürgern verhältnismäßig wichtig. Etwa zwei Monate vor dem Termin Ende Mai meinen 44 Prozent, sie hätten starkes oder sehr starkes Interesse an der Wahl. Das sind doppelt so viele wie 2014. Aber noch immer interessiert sich mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) weniger bis gar nicht für die Europawahl.

Die Forschungsgruppe hat den Bürgern auch für die Europawahl die Sonntagsfrage gestellt: CDU/CSU landen in der Umfrage auf 35 Prozent (plus zwei), die SPD bleibt unverändert bei 18 Prozent. Denselben Wert erreichen die Grünen (minus eins). Die AfD folgt mit neun (minus eins), die FDP verbessert sich um einen Zähler auf sieben Prozent. Die Linke verschlechtert sich um zwei Punkte auf sechs Prozent. Alle anderen Parteien würden zusammen sieben Prozent erzielen.

Info: Politbarometer unter morgenweb.de/politbarometer

