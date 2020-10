Diese Bundesstaaten können die Wahl entscheiden

Washington.Wer der nächste US-Präsident wird, entscheidet sich in wenigen US-Bundesstaaten. In vielen der 50 Staaten gewinnt immer dieselbe Partei, aber etwa ein Dutzend sind hart umkämpft. Bei der Wahl am 3. November richten sich die Augen auf diese „Battleground States“ oder „Swing States“. Der Republikaner Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden haben dort im Endspurt des Wahlkampfs auch verstärkt um Stimmen geworben. Ein Überblick:

Arizona: Der südwestliche Staat galt lange als sichere Bastion der Republikaner. 2016 konnte sich Trump die elf Wahlleute Arizonas sichern. Umfragen sahen dort aber zuletzt Biden knapp in Führung.

Wisconsin: Der nordöstliche Bundesstaat hat zehn Wahlleute zu vergeben. 2016 konnte Trump sich dort sehr knapp durchsetzen, in diesem Jahr gilt Biden als Favorit.

Ohio: Der Bundesstaat hat 18 Wahlleute zu vergeben. Es deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Biden an. Trump hatte 2016 überzeugend gewonnen.

Minnesota: 2016 konnte sich Hillary Clinton mit knappem Vorsprung die zehn Stimmen der Wahlmänner und Wahlfrauen sichern. Umfragen sehen nun Biden klar in Führung.

Michigan: Die 16 Wahlleute des Bundesstaats gingen 2016 mit hauchdünner Mehrheit an Trump. Umfragen sehen bei dieser Wahl Biden klar in Führung.

Iowa: 2016 konnte sich Trump die sechs Wahlleute des Bundesstaats im Mittleren Westen mit großem Vorsprung sichern. Nun deutet sich dort ein Kopf-an-Kopf-Rennen an.

North Carolina: Der Bundesstaat an der Ostküste hat 15 Wahlleute zu vergeben. In Umfragen liegt Biden knapp in Führung.

Georgia: Trump konnte sich in dem südöstlichen Bundesstaat 2016 mit gutem Vorsprung die Stimmen der 16 Wahlleute sichern. Nun liegt er gleich auf mit Biden.

Nevada: Die Stimmen der sechs Wahlleute des westlichen Bundesstaats gingen 2016 mit gut zwei Prozentpunkten Vorsprung an Clinton. Umfragen sagen nun einen knappen Sieg Bidens voraus. dpa

