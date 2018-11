Berlin.Angela Merkel (CDU) benötigt nur einen Satz, um die ganze vorausgegangene Rede der Oppositionsführerin Alice Weidel (AfD) auszuhebeln. „Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist ja“, sagt die Kanzlerin gleich zu Beginn, sehr ruhig und fast genüsslich, „dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält.“ Riesenbeifall im ganzen Haus, betretenes Schweigen bei der AfD. Denn Weidel hat fast Drei Viertel ihrer Redezeit mit ihrer eigenen Spendenaffäre verbracht. Merkel hingegen redet über Deutschlands Zukunft. Und die der Welt.

Es scheint, als habe die Kanzlerin und noch CDU-Chefin seit ihrer Rückzugsankündigung innere Bremsen gelockert. Schon im Europaparlament vergangene Woche fiel das auf. Sie wirbt mehr als früher um ihre Positionen, viel eindringlicher, und sie geht mehr in den direkten Clinch. Vor allem mit Nationalisten.

Hat die Bundesregierung das Thema Migrationspakt bisher öffentlich weitgehend den Rechtspopulisten überlassen, so geht die Kanzlerin die Sache nun offensiv an. Eine Woche bevor der Bundestag ohnehin darüber debattiert.

Unter hämischem Gelächter von Rechtsaußen betont sie, dass das UN-Papier rechtlich nicht bindend sei. Und dass Deutschland die dort verlangten Standards für den Umgang mit Migranten und Flüchtlingen alle schon erfülle. Die Frage sei bei über 68 Millionen Flüchtlingen weltweit aber, „wie man menschlich mit illegaler Migration umgeht“. Und da sei es „in unserem nationalen Interesse, dass sich die Bedingungen für Flüchtlinge und Arbeitsmigranten verbessern“, so die Kanzlerin. „Dieser Pakt ist die richtige Antwort auf globale Probleme.“

Merkel wird grundsätzlich: Wer in der Welt alles allein lösen wolle und nur an sich denke, sei kein Patriot. „Das ist Nationalismus in reinster Form.“ Die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch ruft laut dazwischen: „In erster Linie haben Sie unsere Interessen zu vertreten!“, doch Merkel widerspricht sofort: „Deutsche Interessen heißt immer auch, die der anderen mitzudenken.“ Genau da verläuft die Konfliktlinie mit der AfD. Nicht nur seitens der Regierungschefin, sondern aller Parteien. SPD-Mann Johannes Kahrs, sonst kein Kind von Traurigkeit, wenn es gegen die CDU geht, lobt die Kanzlerin euphorisch.

In 20 Jahren Parlamentszugehörigkeit habe er das nicht getan, sagt er an Merkel gewandt, aber jetzt müsse er mal sagen: „Ich kam aus dem Klatschen nicht mehr raus; es war eine wirklich gute, eine große Rede.“ Auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter flicht in die Kritik an der Klimaschutzpolitik der Koalition immerhin ein, dass die Kanzlerin „bemerkenswert“ gesprochen habe. Ansonsten gibt es bei der Generaldebatte um den Kanzlerin-Etat noch folgende Erkenntnisse: AfD-Fraktionschefin Weidel ist in den eigenen Reihen nicht unangefochten. Einige ihrer Abgeordneten klatschen nicht, als sie frei nach dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ die anderen Parteien für deren zurückliegende Spendenaffären attackiert.

Dass Co-Fraktionschef Alexander Gauland, sonst eher ein unemotionaler Typ, seine angeschlagene Kollegin hinterher so innig umarmt, wirkt sehr gewollt. „Ohoho“, johlen sie da in den anderen Fraktionen. Sichtbar ist auch, dass die FDP sehnsüchtig darauf wartet, möglichst bald über eine Neuauflage von Jamaika reden zu können. Partei- und Fraktionschef Christian Lindner merkt an, dass nach den Wechseln im Parteivorsitz von CDU und CSU nun auch Wechsel im Kabinett fällig seien. Er meint die Kanzlerin. 2018 sei ein verlorenes Jahr gewesen.

Kaum zu übersehen ist die schlechte Verfassung der SPD. Fraktions- und Parteichefin Andrea Nahles hält eine uninspirierte Rede, die selbst in den eigenen Reihen nur spärlichen Beifall hervorruft. Als sie spricht, beginnt Außenminister Heiko Maas sein Handy nach Neuigkeiten zu durchforsten, auch Merkel guckt verstohlen auf ihr Tablet. Freilich, der Grüne Anton Hofreiter und die Linke Sahra Wagenknecht sprechen kaum mitreißender. So bleibt die Erkenntnis, dass Merkel in diesem Bundestag noch immer Akzente setzen kann. Dann jedenfalls, wenn sie sich frei fühlt.

