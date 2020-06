Digitalisierung erhält Schub

Berlin.Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie könnten erhebliche Folgen für die Digitalisierung und den Klimaschutz haben. Das geht aus einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft „EY“ und des Wuppertal-Instituts hervor, die am Donnerstag in Berlin veröffentlicht wurde.

Anhand von allgemein zugänglichen Daten aus Umfragen, Statistiken und Informationen von Unternehmen wurden darin die Auswirkungen der Pandemie in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen unter die Lupe genommen. Zentrales Ergebnis: Die Bedeutung der Digitalisierung ist im Shutdown nochmals gestiegen. „Ohne Digitalisierung wären die negativen Auswirkungen auf Wirtschaft und Zusammenleben viel schmerzhafter gewesen“, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) bei der Vorstellung der Studie.

Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:

Homeoffice: Gut ein Viertel aller Beschäftigten arbeitete in der Hochphase der Pandemie von zuhause aus. Bei immerhin 39 Prozent der erstmals im Homeoffice Arbeitenden hatte ihr Betrieb dies vorher nicht erlaubt. Mit Beginn der Lockerungsmaßnahmen verlor diese Beschäftigungsform zwar wieder etwas an Bedeutung. Ende Mai war die Präsenz der Arbeitnehmer an ihren Arbeitsorten aber immer noch um 30 Prozent niedriger als vor den Corona-Restriktionen.

Ausblick: Ein großer Teil der Arbeit verlagerte sich auf digitale Kanäle. Allein Videokonferenzen haben sich mehr als verdoppelt. Unterstellt, dass das Potenzial von Homeoffice in der Krise voll ausgeschöpft wurde, lassen sich nach Überzeugung der Studienautoren bis zu 30 Prozent aller Jobs in den häuslichen Bereich verlagern. Dadurch könnten zehn Prozent aller Pendlerverkehre entfallen und 30 Prozent aller Geschäftsreisen durch virtuelle Meetings ersetzt werden. Insgesamt würde sich der Personenverkehr damit um acht Prozent reduzieren.

Online-Handel: Das Shoppen per Internet nahm rasant zu. Anfang April wurden 60 Prozent mehr Käufe online abgewickelt als im gleichen Vorjahreszeitraum. 25 Prozent der Deutschen wollen den Kauf langlebiger Konsumgüter wie Fernseher oder Waschmaschinen auch künftig vermehrt über das Internet abwickeln. 60 Prozent beabsichtigen eine Reduzierung ihrer Einkaufsfahrten.

Ausblick: Regionale Anbieter und kleine Geschäfte scheinen die großen Verlierer des Online-Booms zu sein. Dem widerspricht eine allerdings nur auf die Region Osnabrück begrenzte Umfrage, wonach 78 Prozent der 30- bis 59-jährigen künftig bewusster vor Ort einkaufen wollen. Laut einer anderen Untersuchung gab es während der Corona-Einschränkungen auch einen sprunghaften Anstieg bei der Suche nach lokalen und regionalen Online-Einkaufsmöglichkeiten. Die Studienautoren empfehlen deshalb den Aufbau neuer Vertriebswege über lokale Online-Plattformen.

Datenströme: Der DE-CIX-Internetknoten in Frankfurt ist der größte seiner Art in Deutschland und einer der wichtigsten weltweit. Im März wurde dort ein sprunghafter Anstieg des Datenvolumens um zehn Prozent gegenüber der Vor-Corona-Zeit registriert. In der Spitze wurde eine Datenmenge übermittelt, die zwei Milliarden DIN-A4-Seiten Text entsprach. Auch in den Mobilfunknetzen stieg die Nutzung um rund ein Drittel, via Festnetz sogar um mehr als drei Viertel.

Ausblick: Schon vor dem Ausbruch des Virus war das Internet ein großer „Stromfresser“. Dieser Trend könnte sich nun noch verstärken. Ziel müsse deshalb der Ausbau von energieeffizienten und besonders klimafreundlichen Cloud-Infrastrukturen für Verwaltung, Bildung und Unternehmen sein, meinte Umweltministerin Schulze. Ihr Gesamtfazit über die Studie: „Niemand will, dass das Leben auf Dauer so bleibt, aber manche neue Routine sollten wir uns erhalten, weil es Umwelt und Lebensqualität dient.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.06.2020