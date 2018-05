Digitalisierung: ungenügend

In Rheinland-Pfalz und Hessen sehen die Lehrer das Lernen mit digitalen Medien an ihren Schulen ganz vorn. Bundesweit liegt nur Bayern gleichauf; dort gibt es eine interdisziplinäre Forschungsgruppe zu Informatik und Digitalisierung an Grundschulen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die Telekom bei der Technischen Universität Dortmund in Auftrag gegeben hat. Dafür wurden in Deutschland 1200 Lehrkräfte an weiterführenden Schulen befragt.

Ein Ergebnis ist allerdings auch, dass die digitalen Medien viel zu wenig genutzt werden. Der hessische Landesschülerrat bezeichnet den Digitalisierungsstand als „stark ausbaufähig“. Es fehle an Ausstattung und Unterrichtskonzepten.

Die Medienbildung habe bei der Lehrerfortbildung in Hessen und Rheinland-Pfalz Priorität, betonen die zuständigen Ministerien. Für WLAN, Tablets und Whiteboards an den Schulen sind indes Städte und Landkreise verantwortlich.

Allerdings stellen beide Länder Fördertöpfe für Investitionen im IT-Bereich bereit. Vor allem Rheinland-Pfalz setzt Schwerpunkte: 2007 bis 2016 flossen allein über das Programm „Medienkompetenz“ 20 Millionen Euro in die digitale Ausstattung der Klassenzimmer. sbo