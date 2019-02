Digitalpakt vor Einigung

Berlin.Nach monatelangen Verhandlungen über eine Grundgesetzänderung unter anderem für die Digitalisierung der Schulen zeichnet sich eine Einigung ab. Voraussichtlich werde der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat in einer Sitzung heute Abend mit breiter Mehrheit eine Empfehlung an beide Kammern abgeben, hieß es gestern in Verhandlungskreisen in Berlin.

Im Kern geht es darum, ob und unter welchen Bedingungen der Bund den Ländern und Kommunen künftig Mittel für Schulen, sozialen Wohnungsbau und Nahverkehr zur Verfügung stellen darf. Die geplante Grundgesetzänderung soll unter anderem den Weg für den Digitalpakt Schule ebnen. In Verhandlungen hinter den Kulissen war zuletzt noch strittig, welche Rechte der Bund bekommen solle, um die Verwendung von Bundesgeld durch die Länder konkret zu kontrollieren.

Der Bund soll von den Ländern entsprechende Berichte anfordern können. Weiter vorgesehen ist, dass Bundesmittel künftig „zusätzlich zu eigenen Mitteln der Länder“ fließen. Die Länder sollen also keine eigenen Mittel streichen dürfen, sobald Bundesgeld fließt. Eine feste Quote soll es nicht geben. Bei der Bildung ist zudem vorgehen, dass Bundesmittel „zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur“ fließen. dpa

