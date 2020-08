Diplomatie auch im Urlaub

Paris.. Von Emmanuel Macron ist bekannt, dass er wenig schläft und viel arbeitet. Mitten in der Nacht verschickt der französische Präsident SMS mit Anweisungen an Mitarbeiter, wenn er nicht gerade liest – denn das tut er trotz seiner fordernden Funktion jeden Tag, „aber eher abends oder nachts“, wie er einmal sagte. Denn: „Wer vergisst zu lesen, der macht einen Fehler.“

Ähnlich beflissen und permanent aktiv zeigt sich Macron in seinem Urlaub im Fort de Brégançon, einer mittelalterlichen Festung auf einer kleinen Insel an der Mittelmeerküste, die allen Präsidenten seit Charles de Gaulle als Sommerfrische zur Verfügung steht. Selbst in den wenigen Tagen im August, in denen er sich mit seiner Frau Brigitte eigentlich eine Auszeit fernab des Élysée-Palastes in Paris gönnt, lässt der 42-jährige Staatschef nicht von der Arbeit ab. In seinen Ferien, die laut Regierungssprecher Gabriel Attal „ruhig und fleißig“ verlaufen, schreibt er nicht nur SMS und führt Telefonate, um sich auf einen schwierigen Herbst vorzubereiten – die Coronavirus-Infektionsraten im Land steigen, die französische Wirtschaft bleibt infolge der Ausgangsbeschränkungen unter Druck und die soziale Stimmung angespannt.

Darüber hinaus betreibt Macron auch eine Art Urlaubs-Diplomatie, indem er hochrangige Gäste an seinen Ferienort einlädt. 2018 empfing er hier die damalige britische Premierministerin Theresa May und im vergangenen Jahr den russischen Staatschef Wladimir Putin, kurz bevor der G7-Gipfel unter französischer Präsidentschaft in Biarritz stattfand. Seit der Krim-Krise 2014 ist Russland von der einstigen G8-Runde ausgeschlossen, doch wollte Macron zeigen, dass er offen für den Dialog bleibe.

Eine wichtige Geste

An diesem Donnerstag hat er nun Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an die Côte d‘Azur eingeladen, um laut französischem Präsidialamt mit ihr über internationale Themen zu sprechen, insbesondere über die jeweilige Situation im Libanon, in Mali und in Belarus. Ein Zusammentreffen im Fort de Brégançon, hieß es von offizieller Seite, sei immer auch ein „außergewöhnliches“ und es herrsche ein „sehr hohes Niveau“ der deutsch-französischen Übereinstimmung. So wurde unterstrichen, dass das Engagement Macrons im Libanon, wohin er als erster ausländischer Staatschef nach der Explosion in Beirut gereist war, eine vollständige Unterstützung seitens Deutschlands und des Bundesaußenministers Heiko Maas (SPD) erhalten habe.

Die Themen-Palette ist außerordentlich vielfältig: Es soll unter anderem auch um die europäische Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gehen, den mehrjährigen Finanzrahmen der EU mitsamt einem milliardenschweren Aufbaufonds, auf den sich die EU-Staats- und Regierungschefs Mitte Juli verständigt hatten. Während Deutschland derzeit die turnusmäßige EU-Ratspräsidentschaft innehat, wird Frankreich im ersten Halbjahr 2022 an der Reihe sein – dies fällt ausgerechnet mit den Präsidentschaftswahlen im Mai zusammen.

Nach einem Gespräch am Nachmittag ist eine Pressebegegnung geplant, auf die ein gemeinsames Abendessen folgt. Auch der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl war bereits 1985 auf Einladung des damaligen Präsidenten François Mitterrand in der prachtvollen Festung zu Besuch. Dem Beispiel folgend will Macron mit seiner persönlichen Geste unter Beweis stellen, wie wichtig ihm die menschliche Ebene mit internationalen Partnern ist.

Motor läuft wieder

Um Merkel, die in Frankreich hohes Ansehen genießt, bemühte er sich von Anfang an, auch wenn Unterschiede in Charakter und Vorgehensweise stets herausstachen. Zu Beginn der Coronavirus-Krise hatte es offensichtliche Verstimmungen und einen Mangel an Koordination zwischen Paris und Berlin gegeben – Grenzen wurden ohne klare Absprache geschlossen, eine gemeinsame Linie beim Krisenmanagement fehlte. Der Wendepunkt kam mit einer gemeinsamen Video-Konferenz am 18. Mai, bei der Merkel und Macron mit einem Vorschlag für einen europäischen Aufbaufonds eine Grundlage für die spätere EU-weite Entscheidung im Juli legten.

Für die Kommentatoren war der „deutsch-französische Motor“ wieder angelaufen, angetrieben durch den klaren Willen von Kanzlerin und Präsident, gemeinsam Führung zu zeigen. Strahlende Bilder von der Côte d‘Azur sollen dies an diesem Donnerstag untermauern.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020