Die Dolmetscherdienste der EU-Organe sind die weltweit größten. 23 Amtssprachen gibt es. Deshalb wird vor allem im Europäischen Parlament mit sogenannten Relaissprachen – zum Beispiel Englisch, Französisch, Deutsch – gearbeitet. Nicht jede Sprache wird also in alle anderen übersetzt. Auch in der EU-Kommission wird die Sprachenvielfalt reduziert; die einzelnen Abteilungen legen Arbeitssprachen fest, in der Regel Englisch oder Französisch. Bei Verhandlungen im Rat wird eine Sprache gedolmetscht, wenn die Länderdelegationen dies beantragen.

Europäische Rechtsdokumente und amtliche Veröffentlichungen müssen hingegen in allen Amtssprachen veröffentlicht werden, daran arbeiten Übersetzer.

Der Übersetzerdienst des Europäischen Parlaments übersetzt eine Million Seiten pro Jahr. Die Kosten für die Sprachregelung der EU belaufen sich auf eine Milliarde Euro – gut zwei Euro pro Bürger und Jahr. Dabei entfallen 800 Millionen Euro auf den Übersetzerdienst, 200 Millionen Euro auf den Dolmetscherdienst. Pro Tag wird die Arbeit von 2000 Übersetzern und 80 Dolmetschern benötigt. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.05.2019