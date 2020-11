Drei Jemeniten scheitern mit Klage

Leipzig.Drei Jemeniten sind mit ihrer Klage gegen die Bundesrepublik wegen der US-Drohneneinsätze unter Nutzung des Luftwaffenstützpunkts Ramstein gescheitert. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig lehnte am Mittwoch die Forderung der Kläger ab, dass die Bundesregierung aktiver werden müsse, um sicherzustellen, dass die Nutzung der Airbase in der Pfalz durch die Amerikaner völkerrechtskonform ablaufe.

In der Vorinstanz beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hatten die Kläger noch einen entsprechenden Teilerfolg erzielt. Die Jemeniten hatten 2012 bei einem US-Drohneneinsatz zwei Angehörige verloren – nach ihrer Darstellung unschuldige Zivilisten.

Teilerfolg in der Vorinstanz

Das Gericht in Leipzig entschied, dass es für Ausländer im Ausland prinzipiell eine grundrechtliche Schutzpflicht Deutschlands geben könne. Dafür gebe es aber Voraussetzungen. Zum einen müssten völkerrechtswidrige Handlungen konkret zu erwarten sein, zum anderen müsse es dabei einen engen Bezug zum deutschen Staatsgebiet geben. Es reiche nicht aus, dass Ramstein technisch für das US-Drohnenprogramm bedeutsam sei, sondern es müssten konkrete Entscheidungen auf deutschem Boden stattfinden.

Drei Stunden lang hatten die Leipziger Richter mündlich über den Fall verhandelt. Nach Darstellung der Kläger waren die beiden Opfer unschuldige Zivilisten. Die Jemeniten wollten erreichen, dass die Bundesregierung sie vor Drohneneinsätzen schützt. Die Drohnenflüge werden über den US-Luftwaffenstützpunkt im pfälzischen Ramstein abgewickelt. Dort laufen wichtige Datenströme zusammen. Daher sei die Bundesregierung in der Verantwortung, so die Kläger. Sie wollten mit dem Prozess Klarheit darüber erreichen, ob und wie weit die Bundesregierung für US-Drohneneinsätze mitverantwortlich zu machen.

2019 hatten die Kläger in der Vorinstanz einen Teilerfolg erzielt. Das Oberverwaltungsgericht in Münster urteilte, dass die Bundesrepublik aktiver als bisher werden müsse. Es sei zu wenig, auf die amerikanische Zusicherung zu vertrauen, dass die Aktivitäten im Ramstein im Einklang mit geltendem Recht liefen. Die bisherige Annahme der Bundesregierung, für US-Rechtsverstöße gebe es keine Hinweise, beruhe auf einer „unzureichenden Tatsachenermittlung“. Die Bundesrepublik, argumentierten die Oberverwaltungsrichter, müsse aktiv nachforschen, ob die Drohneneinsätze gegen Völkerrecht verstießen. Das Verteidigungsministerium legte Revision gegen dieses Urteil ein.

In der mündlichen Verhandlung in Leipzig wurden die Argumente beider Seiten ausführlich ausgetauscht. Es sei eine „intensive Verhandlung“ gewesen, sagte der Vorsitzende Richter Ingo Kraft. dpa

