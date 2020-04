Drei Minuten Schweigen – China gedenkt der Corona-Toten

Peking.China hat mit drei Schweigeminuten seiner Corona-Toten gedacht. Zum chinesischen Totengedenktag heulten am Samstag um 10 Uhr Ortszeit die Sirenen. In Peking blieben die U-Bahnen für drei Minuten stehen. Präsident Xi Jinping und andere Führer mit weißen Trauerblumen am Revers ihrer dunklen Anzüge verneigten sich bei einer Zeremonie am Regierungssitz Zhongnanhai in Peking vor einer Nationalflagge. Auf dem Märtyrerfriedhof in Guangzhou legten die Mitarbeiter Blumen vor Grabmälern nieder (Bild). Webseiten von Regierung und Staatsmedien zeigten sich in Schwarzweiß. In Festlandchina sind seit dem Ausbruch des Coronavirus nach amtlichen Angaben vom Sonntag 3329 Menschen gestorben. Mehr als 81 000 Menschen haben sich demnach mit dem Virus infiziert. dpa (Bild: dpa)

