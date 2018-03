„Drei plus Eins“-Lösung der CSU

Anzeige

Video Überregional CSU-Minister für die GroKo: Seehofer, Scheuer und Müller Die CSU schickt Horst Seehofer, Andreas Scheuer und Gerd Müller als Bundesminister in die neue Bundesregierung. Parteichef Seehofer soll Bundesinnenminister werden, Scheuer das Verkehrsministerium übernehmen und Müller Entwicklungsminister bleib Die CSU schickt Horst Seehofer, Andreas Scheuer und Gerd Müller als Bundesminister in die neue Bundesregierung. Parteichef Seehofer soll Bundesinnenminister werden, Scheuer das Verkehrsministerium übernehmen und Müller Entwicklungsminister bleib

„Drei plus Eins“ – so stellt sich sozusagen jetzt das Regierungsteam der CSU dar. Um offenbar das Gerangel um die Posten hinter den Kulissen zu lösen, haben die Christsozialen einen weiteren Regierungsjob von der Kanzlerin bekommen. Den der Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt. Seehofer betonte gestern zwar, es habe keinen Deal gegeben. Doch nun kann die CSU wenigstens eine Frau in die Regierung entsenden. Paritätisch besetzt, was Merkel eigentlich wollte, und was CDU und SPD für ihren Teil umgesetzt haben, wird das Kabinett aber nicht sein. Als Folge der männlichen CSU-Dominanz.

Aus Sicht der Sozialdemokraten birgt die geplante Wiederwahl von Bundeskanzlerin Merkel am 14. März eine gewisse Ironie der Geschichte: Es ist der 15. Jahrestag der berühmten Agenda-2010-Rede von SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Merkel lobt inzwischen die Reformen beharrlich – gelten sie doch als eine Basis, warum in Deutschland heute nicht mehr fünf, sondern nur noch 2,5 Millionen Menschen arbeitslos sind und es der Wirtschaft gut geht. Viele in der SPD hadern aber auch mit der Agenda und sehen sie als Mitursache für millionenfachen Wählerschwund.

AfD im Hintergrund

Es braucht rasch einen neuen Bundeshaushalt – 2017 lagen die Ausgaben bei 329 Milliarden Euro, der größte Posten entfällt dabei wegen der Arbeitsmarkt- und Rentenausgaben mit rund 137 Milliarden auf das Arbeits- und Sozialministerium. Dann gilt es, Reformen in Europa anzustoßen. Außerdem sind da noch die Handelsverwerfungen mit US-Präsident Donald Trump, der Europa mit Strafzöllen droht. Die Börsen sind hochnervös. Und im Inland will die Union mit der SPD rasch konkrete Schritte beschließen, damit sich ein unkontrollierter Flüchtlingszuzug wie 2015 nicht wiederholt. Bei vielen Themen wird die aufstrebende AfD wie ein Schatten mit am Kabinettstisch sitzen. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.03.2018