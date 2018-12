Berlin.Arztpraxen sollen aus Sicht der Krankenkassen öfter abends und samstags öffnen. „Krankheiten richten sich nicht nach den Lieblingsöffnungszeiten der niedergelassenen Ärzte“, sagte der Vize-Vorstandschef des Spitzenverbands, Johann-Magnus von Stackelberg, der Deutschen Presse-Agentur. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) wies die Forderung als „dreist und frech“ zurück. Vielmehr verweigerten die Kassen den Ärzten ausreichend Honorar. Auch SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach kritisierte zu kurze Sprechzeiten. „Der ein oder andere Arzt wird ab Mittwochnachmittag auf dem Golfplatz gesehen“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Stackelberg sagte, die Kassenärztlichen Vereinigungen müssten für patientenfreundlichere Sprechzeiten sorgen. Die viele Arbeit außerhalb der Kernzeiten dürfe nicht an wenigen Ärzten hängenbleiben, die etwa samstags da seien. Mittwochs und freitags habe am Nachmittag der Großteil der Praxen geschlossen, abends und am Wochenende sowieso. „Kein Wunder, dass immer mehr Menschen in die Notaufnahmen der Krankenhäuser gehen.“ Laut einer Umfrage im Auftrag des Kassen-Verbands hat jede fünfte Praxis mittwochs zwischen 14 und 17 Uhr Sprechstunden – freitags unter 20 Prozent. dpa

