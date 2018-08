Dreyer: SPD muss lauter werben

Anzeige

„Ich will offen gestehen: Das geht mir nicht schnell genug“, betonte der stellvertretende Bundesvorsitzende. „Ich würde mir mehr Dynamik wünschen. Das hat was damit zu tun, dass wir in der Tat eine schwierige Situation auch in Berlin haben.“ Die SPD hatte bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst ihr schlechtestes Ergebnis eingefahren. Im Oktober werden in Bayern und Hessen neue Landtage gewählt. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.08.2018