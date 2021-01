Dritter Impfstoff kommt im Februar

Brüssel.In Deutschland und den anderen EU-Staaten wird ab Februar aller Voraussicht nach ein weiterer Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen: Der britisch-schwedische Arzneimittelkonzern Astrazeneca stellte am Dienstag den lange erwarteten Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA). Die Agentur erklärte, sie könne wohl Ende des Monats – bis zum 29. Januar – europaweit grünes Licht geben, die Prüfung habe lange vor dem offiziellen Antrag begonnen.

Das Vakzin von Astrazeneca wäre das dritte, das in der EU zugelassen ist, nach den bereits eingesetzten Arzneien von Biontech/Pfizer und Moderna. In Großbritannien werden bereits alle drei verwendet, ebenso in Indien. Die EU-Kommission rechnet damit, dass Astrazeneca etwa zwei Wochen nach der Zulassung den ersten Impfstoff an die Mitgliedstaaten ausliefert, so die zuständige Generaldirektorin Sandra Gallina in einer Anhörung des EU-Parlaments. Die EU-Kommission hat bei Astrazeneca 300 Millionen Impfdosen bestellt mit einer Kaufoption für weitere 100 Millionen. Moderna wird bis Ende September 160 Millionen Dosen liefern, mit Biontech/Pfizer ist nach einer Nachbestellung nun der Kauf von insgesamt 600 Millionen Dosen vereinbart. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprach von einer guten Nachricht.

Gespräche mit weiterem Hersteller

Die EU-Kommission erklärte, die Versorgungslage mit Impfstoffen dürfte sich schon in wenigen Wochen spürbar entspannen. Generaldirektorin Gallina sagte mit Blick auf Bestellungen bei drei weiteren Pharma-Unternehmen: „Im zweiten Quartal werden wir alle Impfstoffe haben, die wir wollen.“

Überraschend gab die Kommission bekannt, dass sie auch mit einem siebten Hersteller – dem französisch-schwedischen Anbieter Valneva – einen Vertrag über die Lieferung von zunächst 30 Millionen Dosen abschließen will; entsprechende Sondierungsgespräche wurden am Dienstag abgeschlossen. Die Zulassung dieses weiteren Vakzins wird aber erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Auf das nun erwartete Vakzin von Astrazeneca hatte die EU 2020 große Hoffnungen gesetzt, doch dann gab es bei der Entwicklung einen Rückschlag: Der klinische Test wurde zeitweise ausgesetzt, nachdem bei einer Testperson eine Entzündung im Rückenmark festgestellt worden war. Das Vakzin ist mit 1,78 Euro pro Einheit der mit Abstand preisgünstigste Impfstoff der insgesamt sechs Produkte, die die EU bestellt hat. Zum Vergleich: Der Impfstoff von Biontech/Pfizer kostet 12 Euro, der von Moderna knapp 18 Euro.

Weiterer Vorteil: Die Dosen können bei normaler Kühlschranktemperatur von zwei bis acht Grad länger aufbewahrt werden, eine aufwendige Tiefkühlkette wie bei Biontech und Moderna entfällt damit. Dafür liegt die Wirksamkeit nur bei 70 Prozent, bei Biontech und Moderna sind es etwa 95 Prozent. Astrazeneca erklärt, man komme auf 90 Prozent, wenn bei der ersten Impfung nur die halbe Dosis injiziert werde.

