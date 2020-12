Droht den Krankenhäusern vor Weihnachten der Kollaps?

Berlin.Es war ein Alarmsignal aus einem Corona-Hotspot. Matthias Mengel, ärztlicher Direktor des Oberlausitzer Bergland-Klinikums im ostsächsischen Zittau, berichtete Erschreckendes: In einem Hotspot-Landkreis, wo die 7-Tage-Inzidenz über 500 liegt, könnten nicht mehr alle gleich gut versorgt werden. Es werde versucht, die Patienten, für die es keine Versorgung gebe, in eine andere Klinik zu verlegen. „Aber wir sind im Epizentrum, manche Häuser nehmen gar nicht mehr auf.“ Die Entscheidung könne auch bedeuten, dass es für einen nicht verlegungsfähigen Patienten dann keine entsprechende Hilfe mehr gebe.

Es wäre jenes Schreckensszenario, vor dem seit Beginn der Pandemie viele Experten warnen: Wenn die Kapazitäten der Krankenhäuser nicht mehr ausreichen, müssten Ärzte und Ärztinnen entscheiden, wer im Zweifel lebensrettende Maßnahme bekommt – und wer nicht. Sofort schießen einem die dramatischen Fernsehbilder aus Norditalien und Frankreich durch den Kopf. Dort mussten im Frühjahr verzweifelte Helfer die furchtbare Entscheidung treffen, wer aufgrund der knappen medizinischen Kapazitäten gerettet werden konnte und wer nicht. Triage nennt man diesen Sachverhalt. Und je höher die Zahlen der Covid-19-Erkrankten steigen, desto mehr wächst die Angst, dass auch in deutschen Krankenhäusern eine solche Notlage entstehen könnte.

Sachsen besonders betroffen

Fast 28 000 Neuinfektionen verzeichnete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen. Auch die Zahl der Corona-Toten ist sprunghaft angestiegen und erreichte eine neue Höchstmarke. Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 952 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Noch nie seit Beginn der Pandemie wurden so viele verstorbene Corona-Infizierte innerhalb von nur einem Tag gemeldet. 23 427 sind es inzwischen insgesamt. Es sind die blanken Zahlen einer Statistik, hinter denen zehntausendfach Verlust, Schmerz und Trauer stehen.

Besonders von der Pandemie betroffen sind nach wie vor alte Menschen. Ihr Risiko, an Covid-19 zu sterben, ist deutlich höher. Im Fall einer Infektion haben sie zudem eine höhere Wahrscheinlichkeit, intensivmedizinisch behandelt werden zu müssen: In der Altersgruppe über 85 Jahre lag die Inzidenz in der vergangenen Woche bei 365 Fällen pro 100 000 Menschen, bei den über 90-Jährigen waren es sogar 631.

Viele Krankenhäuser setzt die Pandemie massiv unter Druck, besonders in Sachsen. Mehrere Kliniken berichten, sie befänden sich am Limit. Das Zittauer Klinikum teilte mit, es stehe bei der Behandlung von Covid-19-Patienten an den „Grenzen des Leistbaren“. Es gebe zwar „die Räumlichkeiten und Betten, aber nicht ausreichend verfügbares Personal“, schrieb die Klinikleitung. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte, die Wortmeldung aus Zittau sei „ein Hilferuf“.

Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), sieht die Kliniken in Deutschland dennoch weit davon entfernt, Triage-Diskussionen führen zu müssen. Noch gebe es Reserven. „Bis rein rechnerisch alle Kapazitäten aufgebraucht sind, müsste sich die Zahl der aktiven Infektionen verdoppeln“, sagte Baum unserer Redaktion. Doch die Krankenhäuser bräuchten mehr Unterstützung bei der Freihaltung von Betten für kommende Covid-19-Patienten. Freihaltepauschalen – also Geld vom Staat für Betten, die bereitgehalten werden – gebe es derzeit nur, wenn die Intensivstation schon zu 75 Prozent belegt sei. Diese Einschränkung müsse weg. „Krankenhäuser müssen Betten freihalten können, ohne deswegen in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen.“

Auch die Berliner Charité berichtet, dass die Intensivkapazitäten derzeit stark ausgelastet sind. Die Arbeitsbelastung für Ärzte und Pflegepersonal sei „fortwährend sehr hoch“, bestätigte ein Sprecher der Charité-Universitätsmedizin. Eine Triage-Situation gebe es bislang aber nicht. Patienten würden innerhalb von Berlin verlegt.

Laut dem Intensivbettenregister DIVI geht die Zahl freier Behandlungsplätze für Covid-19-Patienten stetig zurück. Von den rund 24 000 betreibbaren Betten auf Intensivstationen in ganz Deutschland sind noch 3626 frei. 4821 schwer erkrankte Covid-19-Patienten werden dort aktuell auf den Intensivstationen behandelt. Doch auch wenn das Gesundheitssystem stark belastet sei: Priorisierungen von Patienten seien nach Angaben der Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) derzeit nicht nötig.

Angesichts der Ansteckungszahlen steht zu befürchten, dass es bald mehr schwere Verläufe geben wird. Wird es bis Weihnachten erneut Debatten über eine Triage geben? Patientenschützer verwahren sich gegen ein solches Vorgehen in Deutschland. „Hierzulande gilt das Prinzip, dass dem kränksten Patienten als Erstes geholfen wird. Anders ist das bei der Triage. Sie stellt das ethische Prinzip auf den Kopf. Es wird erst demjenigen geholfen, dessen Überlebensaussichten besser sind“, sagt Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. „Die Situation ist ernst, aber Vorsicht vor Alarmismus“. Selbst wenn in einer Stadt die Intensivbetten komplett belegt seien, gebe es „keinen Grund, Menschen unversorgt sterben zu lassen“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020