Drohung per Mail gegen Ditib

Köln.Die Kölner Ditib-Zentralmoschee ist nach einer Droh-Mail am Dienstag geräumt und der Komplex stundenlang weiträumig abgesperrt worden. Erst am frühen Nachmittag gab die Polizei via Twitter Entwarnung: Die Durchsuchung sei beendet und nichts Verdächtiges gefunden worden. „Der Inhalt hatte ein so hohes Drohpotenzial, dass wir unmittelbar handeln mussten“, sagte ein Polizeisprecher zu der E-Mail. Zum genauen Inhalt des Schreibens wollte er sich nicht äußern. Ein Sprecher der Türkisch Islamischen Union Ditib sagte der Deutschen Presse-Agentur, es habe sich um eine Bombendrohung gehandelt.

„Volksfront“ als Absender

Die Mail sei in korrektem Deutsch verfasst gewesen und mit „Volksfront“ unterzeichnet gewesen, sagte Ditib-Sprecher Zekeriya Altug weiter. „Es scheint also aus der rechtsextremistischen Ecke zu kommen.“ Die „Volksfront“ (auch „Volksfront International“) ist eine aus den USA stammende rechtsextreme Organisation, die sich 2012 offiziell aufgelöst hatte. Der „Express“ zitierte aus der Mail: „Sie haben zwei Stunden Zeit und wissen, was zu tun ist.“ Es sei außerdem mit einer Autobombe vor dem Haupteingang der Moschee gedroht worden. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen „wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ auf. dpa

