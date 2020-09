Drosten geehrt

Berlin.Der Virologe Christian Drosten, Ex-Fußball-Profi Thomas Hitzlsperger und die Schauspielerin Sandra Hüller werden mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Außerdem ehrt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 1. Oktober zwölf weitere Bürgerinnen und Bürger. „Die sieben Frauen und acht Männer haben sich durch außerordentliche Leistungen verdient gemacht: Sie helfen, die Corona-Pandemie zu bewältigen, fördern das Zusammenwachsen von Ost und West und tragen dazu bei, Vorurteile in unserer Gesellschaft abzubauen“, teilte das Bundespräsidialamt am Dienstag mit. Zu den Geehrten gehören die für ihren Youtube-Kanal bekannte Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim, der Schriftsteller Ingo Schulze sowie der Pianist Igor Levit.

Direktor der Berliner Charité

Der 48-jährige Drosten ist Virologe und seit 2017 Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektor an der Charité in Berlin. Davor war der gebürtige Lingener zehn Jahr lang Professor an der Universität in Bonn. Für das erstmals im Dezember 2019 aufgetretene Coronavirus SARS-CoV-2 entwickelte die von Drosten geleitete Forschungsgruppe den weltweit ersten Diagnostiktest. Infolge wurde Drosten zum wichtigsten Berater für die deutsche Bundesregierung neben dem Robert Koch-Institut. Größere Bekanntheit erlangte Drosten zudem durch den Radiopodcast „Coronavirus-Update“ des Norddeutschen Rundfunks. dpa/red

