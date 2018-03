„Druck auf Grenzen bleibt hoch“

Anzeige

Rabat.Noch vor dem ersten Versuch muss der Traum von Europa erst einmal warten. Das linke Schultergelenk ist verstaucht, der Arm muss einige Wochen in einer Schlinge vor dem Bauch getragen werden. So kann sich Suleiman nicht auf ein Boot ziehen oder die sechs Meter hohen Zäune an der spanischen Grenze hochklettern.

Frustriert und mit grimmigem Gesicht sitzt er zwischen hohen Pinien in einem kleinen Zeltlager auf einem Hügel bei Nador. Schlafsäcke und Decken trocknen an Leinen in der Sonne. Von der marokkanischen Stadt aus kann er hinter den Reihen von Grenzzäunen Melilla erkennen. Die spanische Exklave hat neben der zweiten Exklave Ceuta die einzige Landgrenze Europas mit Afrika. Für viele Migranten sind die beiden Städte ein Traum – und ihre Grenzen oft das Ende einer wochenlangen Reise.

Pakt von 2016 Im Zentrum des Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei steht ein Tauschhandel: Die EU darf alle Migranten, die seit dem 20. März 2016 illegal auf die griechischen Inseln übergesetzt haben, in die Türkei zurückschicken. Im Gegenzug kann für jeden in die Türkei zurückgeschickten Syrer seit dem 4. April 2016 ein anderer Syrer aus der Türkei legal und direkt in die EU einreisen.

der EU mit der Türkei steht ein Tauschhandel: Die EU darf alle Migranten, die seit dem 20. März 2016 illegal auf die griechischen Inseln übergesetzt haben, in die Türkei zurückschicken. Im Gegenzug kann für jeden in die Türkei zurückgeschickten Syrer seit dem 4. April 2016 ein anderer Syrer aus der Türkei legal und direkt in die EU einreisen. Sicher vor einer Abschiebung in die Türkei sind lediglich Asylbewerber, die nachweisen können, dass sie dort verfolgt werden. Alle Flüchtlinge können in Griechenland Asyl beantragen und bis zum Abschluss des Verfahrens in dem EU-Land verbleiben.

und bis zum Abschluss des Verfahrens in dem EU-Land verbleiben. Weil die Asylverfahren in Griechenland schleppend verlaufen, wurden unter diesem Abkommen mit der EU nach Angaben der EU-Kommission nur 1564 Flüchtlinge in die Türkei zurückgeschickt (Stand 12. März). Weitere 600 Flüchtlinge wurden unter einem bilateralen Abkommen Griechenlands mit der Türkei zurückgeführt. Da die Türkei die Verzögerungen nicht zu verschulden hat, ist die EU in Vorleistung getreten. Sie hat 12 489 Syrer aufgenommen, also fast die sechsfache Anzahl der insgesamt 2164 zurückgeführten Flüchtlinge.

Zäune werden gestürmt

Immer wieder versuchen Gruppen von Flüchtlingen, die Grenzzäune zu stürmen. Zuletzt häuften sich Fälle, in denen Migranten auch mit Booten versuchten, die fast unüberwindbaren Zäune der Landgrenze über das Mittelmeer zu umfahren. Anfang Februar starben 20 Menschen, als ihr Boot kenterte.