Druck auf Lukaschenko

Minsk.Im Machtkampf in Belarus (Weißrussland) spricht sich das Europaparlament für direkte Sanktionen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko aus. Dazu verabschiedete es am Donnerstag in Brüssel einen Entschließungsantrag. Die Strafmaßnahmen sollen gegen Verantwortliche der Wahlfälschung und der Unterdrückung friedlicher Proteste richten.

Die EU-Parlamentarier erkannten zugleich indirekt die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja als vorübergehende Repräsentantin von Belarus an. Die 38-Jährige war bei der Wahl am 9. August gegen Lukaschenko angetreten. Die Opposition hält sie für die wahre Siegerin. Doch der Präsidenten ließ sich 80,1 Prozent der Stimmen zusprechen.

Lukaschenko hat die Westgrenze zu den EU-Ländern Litauen und Polen geschlossen. Das sagte er am Donnerstagabend der Staatsagentur Belta zufolge in Minsk. Zudem sei der Grenzschutz in Richtung Ukraine verstärkt worden. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020