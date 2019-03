Druck im Kessel

In Stuttgart pokern viele Besitzer von Autos mit älteren Dieselmotoren. Sie setzen darauf, dass die Fahrverbote, die ab 1. April auch für sie gelten, nicht richtig kontrolliert werden und sie deshalb nicht erwischt werden. Die bisherige Praxis bestätigt diese Haltung. Und die jüngste Kehrtwende der grün-schwarzen Regierung dürfte sie bestärken. Weil der Widerstand gegen die Fahrverbote wächst, werden die Ausnahmeregeln noch einmal großzügig erweitert. Nun dürfen auch die sogenannten Mama-Taxis mit altem Diesel weiter fahren. Das Gleiche gilt für Privatleute, die einen Angehörigen pflegen. Wobei niemand verstanden hat, warum es für professionelle Pflegedienste Ausnahmen gab.

Die Lockerungsübungen im Vorfeld der Kommunal- und Europawahlen schaffen aber neue Ungerechtigkeiten. Nun fühlen sich die rechtstreuen Bürger verschaukelt, die ihren alten Diesel brav und mit viel Geld ersetzt haben. Durch die Kehrtwende sieht sich mancher Ehrliche als der Dumme.

Nach Kräften versucht Winfried Kretschmann, Druck aus dem Kessel zu nehmen. Der Streit um die Zufahrt zu Park-und-Ride-Plätzen in der Umweltzone zeigt, wie weit der Grüne dabei gehen will. Er akzeptiert sogar einen Weg, der Missbrauch Tür und Tor öffnet. Bei Kontrollen kann sich jeder ertappte Autofahrer darauf berufen, er sei auf der Fahrt zu einem solchen Parkhaus, um von dort mit Bus oder Bahn klimafreundlich in die Innenstadt zu kommen. Die Grünen, die sich sonst immer zum ökologischen Vorreiter hochstilisieren, machen sich mit einem solchen Pragmatismus zur Lachnummer. Der Zweck heiligt bekanntlich nicht jedes Mittel.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019