Dunkler Schatten aus Berlin

Wiesbaden.Eigentlich könnte Ministerpräsident Volker Bouffier der Landtagswahl am 28. Oktober gelassen entgegensehen. Seine schwarz-grüne Koalition arbeitet auch nach viereinhalb Jahren noch harmonisch und geräuschlos zusammen. Auf dem CDU-Landesparteitag in Wiesbaden zählt der Regierungschef am Wochenende minutiös deren Errungenschaften auf – von der Sanierung des Haushalts über hohe Investitionen in die Bildung bis zur weitgehenden Abschaffung der Kindergartengebühren.

Doch gegen Ende seiner fast zweistündigen Rede lässt Bouffier spüren, was die Stimmung trotz allem beträchtlich trübt: der erbitterte Streit zwischen CDU und CSU über die Asylpolitik und der deswegen drohende große Knall im Bund. Geradezu beschwörend ruft er die Spitzen der Parteien zur Umkehr auf.

Seitenhieb gegen Innenminister

Nur gemeinsam könnten CDU und CSU für eine stabile Regierung sorgen, die gerade in Zeiten der Herausforderungen durch Donald Trump und Wladimir Putin so wichtig sei. „Glaubt irgendjemand, dass das Zertrümmern der Gemeinschaft von CDU und CSU in Deutschland irgendetwas besser macht? Ich glaube das nicht“, ruft Bouffier aus und spricht ausweislich des donnernden Beifalls den 347 Delegierten aus der Seele. Einen Seitenhieb auf CSU-Chef Horst Seehofer kann sich der hessische CDU-Chef nicht verkneifen: Dass Seehofer als Bundesinnenminister einen Masterplan zur Asylpolitik vorgelegt habe, sei gut. „Noch besser wäre es, wir würden ihn kennen. Dann könnten wir darüber diskutieren“, sagt Bouffier.