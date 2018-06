Duque will Abkommen ändern

Anzeige

Bogotá.Juan Manuel Santos ist ein Mann mit ausgesuchten Manieren. Nach dem Wahlsieg von Iván Duque in Kolumbien ruft der Amtsinhaber seinen gewählten Nachfolger an, beglückwünscht ihn höflich zu seinem Erfolg und bietet ihm seine Hilfe bei einer geordneten Übergabe der Regierungsgeschäfte an. Dabei will Duque die Axt an Präsident Santos’ Lebenswerk legen – das historische Friedensabkommen mit der linken Guerillaorganisation Farc.

„Der Wahlsieg von Duque bedeutet große Veränderungen für den Friedensprozess“, warnt Gimena Sánchez-Garzoli vom Forschungsinstitut Washington Office on Latin America (Wola). „Zwar wird die Farc-Führung bei einer Modifizierung des Abkommens nicht sofort wieder zu den Waffen rufen, allerdings könnten die einfachen Kämpfer das Vertrauen verlieren und sich abtrünnigen Rebelleneinheiten oder kriminellen Banden anschließen.“

Auf der ganzen Welt wurde der Friedensvertrag mit den Rebellen vor eineinhalb Jahren gefeiert, doch in Kolumbien selbst ist das Abkommen umstritten. Präsident Santos wurde für die historische Einigung mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, zu Hause erhielt es nichts als Prügel und scheidet als einer der unbeliebtesten Staatschefs der Geschichte aus dem Amt.