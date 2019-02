Durchbruch im großen Streit

Berlin/Mannheim.Rund 14 Milliarden Euro kassieren die Städte und Gemeinden pro Jahr – auf die Grundsteuer entfallen damit 15 Prozent der kommunalen Steuereinnahmen. „Wir brauchen über 2019 hinaus Planungssicherheit. Die Grundsteuer ist mit rund 30 Millionen Euro jährlich einer der wichtigsten Einnahmeposten Heidelbergs“, sagte gestern ein Sprecher der Universitätsstadt. Kurz nach 16 Uhr konnten die Kommunen erst einmal aufatmen. Bund und Länder einigten sich auf die Eckpunkte der Grundsteuer-Reform. Und, das war die wichtigste Botschaft an die Kommunen: „Die Reform wird aufkommensneutral gestaltet“, versprach Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nach dem Treffen der Vertreter von Bund und Ländern in Berlin. Heißt also: Es bleibt auch nach der Reform bei den bisherigen Einnahmen.

Die Kommunen forderten allerdings im Vorfeld des Treffens in der Hauptstadt nicht nur Planungssicherheit, die künftige Regelung müsse auch „praxistauglich“ sein, sagte Peter Kurz (SPD), Präsident des baden-württembergischen Städtetags. Ob das beim Kompromiss-Modell der Fall sein wird, daran scheiden sich die Geister. Die FDP und der Bund der Steuerzahler lehnten es ab und sprachen von bürokratischem Wahnsinn und der Sorge, dass am Ende die Gerichte über Streitigkeiten entscheiden müssten.

Kurz, der auch Mannheimer Oberbürgermeister ist, drängt zwar ebenfalls zur Eile – bis Ende des Jahres muss nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Reform der Grundsteuer über die Bühne gehen. Aber auch er pocht auf Rechtssicherheit. Und da gibt es Zweifel – zumindest beim Immobilienverband Haus & Grund Mannheim. Der Vorsitzende Josef Piontek meinte, dass es bei der Bemessung der Grundsteuer zu Ärger kommen könne, weil „dann über jedes Haus und jede Straße gestritten wird“.

Veraltete Einheitswerte

Die Ursache für diese Befürchtung: Bisher wurde zur Berechnung der Grundsteuer als Basis der Einheitswert der Grundstücke zugrundegelegt. Die Zahlen stammen von 1964 (Westdeutschland) und 1935 (Ostdeutschland). Das sei völlig veraltet, urteilte das Bundesverfassungsgericht im April 2018. Steht bis Ende des Jahres kein Gesetz, fällt die Steuer weg. Daher der Zeitdruck: Das Gesetzgebungsverfahren müsste etwa bis Ostern starten, damit die Reform fristgerecht umgesetzt werden kann.

Nach dem gestrigen Durchbruch sollen jetzt zur Steuerberechnung vor allem drei Punkte herangezogen werden: das Alter des Gebäudes, der regionale Bodenrichtwert, also der Wert der Fläche, dazu die durchschnittlichen Nettokaltmieten. Piontek befürchtet, dass es vor allem in kleinen Gemeinden schwierig sei, die Bodenwerte festzustellen. „Dafür bräuchte man neue Gutachten, die teuer sind.“ Der Finanzwissenschaftler Sebastian Siegloch vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) teilt diese Bedenken nicht: „Viele Bodenrichtwerte sind bereits erfasst. Ich glaube nicht, dass es deshalb große Probleme geben wird“, sagte er. Das von den Unionsparteien und Bayern ursprünglich favorisierte Flächenmodell sei dagegen ungerecht. Hier würde allein die Fläche des Grundstücks als Basis dienen. Dass diese aber in München mehr wert sei als in Recklinghausen, bliebe unberücksichtigt.

Ob eine aufkommensneutrale Lösung kommen wird, bleibt auch nach dem Kompromiss unklar. Das liegt an der Besonderheit der Grundsteuer, die für land- und forstwirtschaftlichen Besitz sowie für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben wird. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.02.2019