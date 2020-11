Durchgangsziel Schweden

Berlin.Am Morgen legt die Fähre aus Schweden an. An der Kontrollstelle im Seehafen Rostock picken sich die Beamten der Bundespolizei an diesem Donnerstag im November um 7.20 Uhr zwei Frauen und zwei Männer aus dem Iran zur Kontrolle heraus. Eigentlich hätten sie nicht einreisen dürfen; dafür fehlen ihnen Dokumente. Bei ihrer Durchsuchung finden die Polizisten schwedische Asylkarten. Als sie die Fingerabdrücke über die Eurodac-Datei abgleichen, gibt der Computer vier Treffer an – ein weiterer Beweis dafür, dass sie im Partnerland registriert sind. Im Prinzip müssten sie dort bleiben. Aber die Iraner bitten um Asyl, und so werden sie nicht mit der nächsten Fähre zurückgeschickt, sondern in die nächste Erstaufnahmeeinrichtung entlassen.

Problem „Sekundärmigration“

„Sekundärmigration“ nennen es die Fachleute. Europäischer Alltag. Zum Stichtag 30. Juni 2020 hielten sich 28 292 Personen in Deutschland auf, bei denen festgestellt wurde, dass ein anderer Mitgliedstaat der EU für die Durchführung ihres Asylverfahrens zuständig ist. Einige Staaten sind bekannt für ihren rüden Umgang mit Flüchtlingen, zum Beispiel Ungarn.

Aber es kann auch opportun sein, selbst dem weltoffenen Schweden den Rücken zu kehren. Bis Oktober stellte die Bundespolizei 1569 unerlaubte Einreisen aus Skandinavien fest, im Februar und September jeweils fast 300 Menschen. Da die Grenzen im Schengenraum nicht permanent kontrolliert werden, geben diese Zahlen nur einen Bruchteil der Einwanderung wieder.

Beim Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern winkt man ab: Phänomen bekannt. Häufig würden Migranten auf dem Landweg über Dänemark oder unmittelbar auf dem Seeweg aus Schweden kommend bei der Einreise festgestellt, zumal, wenn ihnen unter Umständen die Abschiebung drohe. Schweden schiebe abgelehnte Asylbewerber auch in Staaten wie Afghanistan und Irak ab. Ist der Asylantrag abgelehnt und besteht eine Ausreisepflicht, kürzten die Schweden die staatlichen Hilfen.

Dann klopfen sie in Deutschland an. „Wenn jemand Asyl beantragt, kann er grundsätzlich an der Grenze nicht zurückgewiesen werden“, erläutert der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU). „Leider spielt das Problem der Sekundärmigration in Europa nach wie vor eine erhebliche Rolle“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, unserer Redaktion. „Wir brauchen deshalb dringend die auf EU-Ebene verhandelte Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems.“

