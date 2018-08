Duterte witzelt über Gesundheit

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat sich über die anhaltenden Gerüchte über seinen Gesundheitszustand lustig gemacht. Der 73-Jährige witzelte gestern in Manila, dass er sich bei einem bevorstehenden Staatsbesuch in Israel am Rande der politischen Termine gleich auch noch operieren lassen könnte. „Dann kann ich mir auch noch den Magen, die Brust und das Hirn aufmachen lassen.“ Zuvor hatten philippinische Zeitungen spekuliert, dass Duterte nach Israel fahre, um sich dort von guten Ärzten behandeln zu lassen. In den vergangenen Tagen hatte es auch Gerüchte gegeben, dass der Präsident ins Koma gefallen sei. Daraufhin ließ der Präsident ein Video veröffentlichen, das ihn beim Abendessen zeigte. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018