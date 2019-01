„Eher zu hoch als zu niedrig“

Berlin.Eine Gruppe von Lungenmedizinern hält die Gefahr gesundheitlicher Schäden durch Stickoxide und Feinstaub für unbegründet. Stehen die Grenzwerte jetzt auf der Kippe? Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) suchte diesen Eindruck gestern erneut zu erwecken. Die SPD ging auf kontra.Vom Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos ließ sich Scheuer gestern Morgen live ins ARD-Frühstücksfernsehen schalten, um den Initiatoren des Vorstoßes noch einmal ausdrücklich den Rücken zu stärken. „Wenn über 100 Wissenschaftler sich zusammenschließen, dann ist das doch ein Signal“, meinte Scheuer. Sie hätten „Fakten“ in die Debatte gebracht, weshalb man auf europäischer Ebene über die Aussetzung der Grenzwerte diskutieren müsse.

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel: „Wir brauchen neue Studien, neue Analysen, und auf deren Basis muss dann neu entschieden werden. Denn das, was derzeit vorliegt, scheint mir wissenschaftlich nicht fundiert zu sein“, sagte der CDU-Politiker. So lange es keine Klarheit gebe, sollte man auch „sehr zurückhaltend mit Fahrverboten sein“, so Rüddel.

Widersprüchliche Studien

Am Tag zuvor hatten 113 Lungenärzte in einer Stellungnahme kritisiert, dass die geltenden Festlegungen zur Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub und Stickoxide jeder gesicherten wissenschaftlichen Grundlage entbehrten und daher auch die Grenzwerte, die zum Beispiel für Stickstoffdioxid bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen, ungerechtfertigt seien.

In ihrem Fachverband, der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), sind sie damit allerdings nur eine kleine Minderheit. Der DGP zählt nach eigenen Angaben 4100 Mitglieder, darunter 3300 Ärzte. In einem aktuellen Papier kommt die Organisation auch zu einem gegenteiligen Schluss. Ausdrücklich wird darin auf Studien verwiesen, die zeigten, dass die Feinstaubbelastung „gesundheitsschädlich“ sei.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sah gestern daher auch keinen Grund, an den Grenzwerten zu rütteln: Neuere Studien zeigten sogar, „dass die Grenzwerte eher zu hoch als zu niedrig sind“. Für Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist die jüngste Debatte nur ein Ablenkungsmanöver: Man habe „kein Grenzwertproblem, sondern ein Diesel- und Verkehrsproblem, das wir zum Beispiel mit Hardware-Nachrüstungen lösen können“, meinte Schulze.

Auffälliger Zusammenhang

Für die Deutsche Umwelthilfe, die wegen zu hoher Schadstoffwerte gerichtlich klagte und auf diese Weise schon mehrere Dieselfahrverbote erzwang, kommt die Diskussion nicht überraschend. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch verwies im Gespräch mit dieser Zeitung auf Äußerungen von Kanzlerin Angela Merkel, wonach sie von der Autoindustrie erwarte, dass Dieselfahrzeuge so repariert würden, dass sie den Grenzwert bei Stickoxiden auch auf der Straße einhielten.

„Und jetzt startet beispielsweise VW eine Presseoffensive und stellt in vorbereiteten Pressetexten die Grenzwerte in Frage. Das ist doch schon auffällig“, meinte Resch. Die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide seien 1999 von der EU festgelegt und zwischenzeitlich immer wieder von der EU-Kommission, der Weltgesundheitsorganisation WHO und auch durch das Bundesumweltamt überprüft worden. „Es wäre absurd, die Grenzwerte jetzt auszusetzen“, erklärte Resch.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019