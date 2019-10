Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, wird Ehrenbürger von Palermo. Der Bürgermeister der sizilianischen Stadt, Leoluca Orlando, verlieh dem bayerischen Landesbischof am Freitag die Auszeichnung für sein Engagement für Migranten. Die evangelische Kirche unterstützt die deutschen Seenotretter von Sea-Watch. Bedford-Strohm und Orlando forderten nun die Freigabe aller Rettungsschiffen, teilte die EKD mit. Unter anderen das Schiff „Sea-Watch 3“ wird in Italien festgehalten. Kapitänin Carola Rackete war damit im Sommer unerlaubt in italienische Gewässer gefahren und hatte sich mit dem damaligen Innenminister Matteo Salvini angelegt. dpa

