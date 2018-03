Ehrenrettung

Anzeige

Erst eine offenbar noch mit beiden Beinen im Leben stehende Basis hat wieder für Klarheit gesorgt: Natürlich wäre ein Nein der Anfang vom Ende der SPD gewesen. Es hätte den Rücktritt der gesamten Führung, Neuwahlen und ein regelrechtes Desaster bedeutet, von dem sich die Partei sehr lange nicht mehr erholt hätte.

Jetzt bekommt sie wenigstens die Chance, anders weiterzumachen. Zu einer verantwortungsbewussten Partei gehört es, Kompromisse zu machen. Jeder Kompromiss aber ist ein Verrat an den Idealen. Das macht Realpolitik so schwer für Idealisten. Linke und AfD haben dieses Problem nicht, sie vertreten einfach Maximalpositionen oder wollen gar nicht regieren. Eine Volkspartei aber kann so nicht handeln, dann hat sie als Volkspartei keine Zukunft. Und es wird ihr auch nichts nützen, wenn sie versucht, unangenehmen Entscheidungen auszuweichen.

Die Erfolglosigkeit der SPD liegt nicht an Personen, es gibt keine Wunderführer. Nicht einmal Präsident Emmanuel Macron ist das in Frankreich noch, seit er mit den Reformen ernst macht. Und Martin Schulz dilettierte erst so richtig nach der verlorenen Bundestagswahl. Der Grund für die Misserfolge liegt auch nicht am Programm und schon gar nicht an Programmen, die wie die Agenda 2010 nun wirklich schon 15 Jahre alt sind. Die Ursache liegt in erster Linie an der mangelnden Fähigkeit der Partei, zu ihren Kompromissen zu stehen und sie den eigenen Wählern und Anhängern zu vermitteln. Sie liegt an mangelndem Selbstvertrauen. Erst wenn die Sozialdemokraten begreifen, dass sie keinen Grund haben, für ihre Politik in Sack und Asche zu gehen, wenn sie wieder selbstbewusster auftreten, werden sie auch wieder gewinnen. Die Art der Entscheidungsfindung über die Groko war dafür ein guter Anfang.

Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018