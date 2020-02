Eigene Logik

Die Furcht vor dem Virus hat die Märkte erfasst, die Kurstafeln blinken rund um den Globus in Rot. Der Ausverkauf wird sich voraussichtliche eine Weile lang fortsetzen. Denn einerseits wird die Ausbreitung der Krankheit noch dauern. Es wird also weiter schlechte Nachrichten geben. Andererseits, und das ist viel entscheidender, waren viele Anleger nach einer langen Phase steigender Kurse ohnehin unsicher. Zuletzt waren die Bewertungen zwar trotz Handelskonflikten und kippelnder Konjunktur immer weiter gestiegen. Die Verbreitung von Covid 19 ist nun jedoch der Anlass zum Verkaufen. Schließlich wird die Abriegelung wichtiger Wirtschaftsregionen das Gewinnwachstum der Firmen merklich belasten.

Die grundsätzliche Ursache des Booms war das viele billige Zentralbankgeld; dazu kamen in den USA Steuererleichterungen für Firmen. Die Faktoren wirken auch weiterhin. Das Geld wird früher oder später also an die Börse zurückströmen. Doch jetzt sind erst einmal sichere Häfen gefragt, wie die Nachfrage nach Anleihen zeigt. Auch Gold hatte zu Wochenbeginn bereits ein Hoch. Die fallenden Kurse sind also kein Zeichen dafür, dass die Lage besonders schlimm oder das Virus besonders gefährlich wäre. Sie folgen der eigenen Logik der Börse. Eine gelegentliche Korrektur ist normal und sollte kluge Anleger nicht erschrecken. Wer langfristig engagiert ist, kümmert sich ohnehin nicht um krisenbedingte Schwankungen. Und wenn Sparpläne einfach durchlaufen, dann wandern gerade im Abschwung besonders viele günstige Aktien ins Depot.

