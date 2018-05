Eigenes Gewächs für Präsidenten

Anzeige

Eine Blume mit dem Namen Trump? Demnächst könnte das Realität sein. Nach dem Gipfel zwischen den USA, Nordkorea und Singapur könnte es eine Donald-Trump- und eine Kim-Jong-Un-Orchidee geben. In dem südostasiatischen Stadtstaat hat es Tradition, dass Staatschefs und andere wichtige Besucher eine Orchidee mit ihrem Namen bekommen. Die Gäste dürfen die Blumen dann mit nach Hause nehmen – was sowohl in Washington als auch in Pjöngjang Schwierigkeiten bereiten könnte. Die tropischen Pflanzen sind nicht winterhart. Im Internet gibt es bereits eine rege Diskussion mit Vorschlägen, wie eine Dendrobium Donald Trump und eine Dendrobium Kim Jong Un (so die wissenschaftlichen Namen) aussehen könnten. Offiziell ist noch keine Entscheidung darüber gefallen, ob die beiden eine Blume bekommen. dpa