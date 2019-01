Ein allerletztes Angebot aus Brüssel

Mehr als Zeit können Donald Tusk (l.) und Jean-Claude Juncker nicht bieten. © dpa

Brüssel.Überraschungen enthält der Brief nicht. Bereits am Wochenende hatten die beiden Präsidenten Jean-Claude Juncker (EU-Kommission) und Donald Tusk (EU-Rat) ein Papier nach London geschickt. „Wie Sie wissen, sind wir nicht in der Lage, irgendetwas zuzustimmen, das das Austrittsabkommen ändert oder nicht mit ihm übereinstimmt“, heißt es im Schreiben.

Aber man könne doch immerhin bestätigen,

...