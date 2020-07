Kelly Röhrig

(Gorxheimertal)

Edutainerin bei der „Experimenta“ in Heilbronn, ist in den USA aufgewachsen

„Ich möchte Trump nicht mehr als Präsidenten sehen. Es macht mir Sorgen, dass er so unberechenbar ist. Ich bin misstrauisch, was vieles angeht. Sollte er wiedergewählt werden, dann könnte ich das nicht glauben. Dann muss da etwas schieflaufen. Ich glaube , dass Trump nicht mehr gewählt wird. Verliert er, bin ich mir jedoch nicht sicher, ob er das Weiße Haus einfach so freiwillig verlässt und was er und seine Anhänger dann anstellen würden. Ein bisschen Bammel habe ich schon. Joe Biden ist weniger schlimm, er zeigt sich als Diplomat. Vielleicht könnte er in den nächsten vier Jahren für ein bisschen Ruhe sorgen? Aber kein Land sollte sich derzeit ausruhen – wir sollten alle ein bisschen mehr reflektieren, Mitgefühl zeigen und erkennen, wie zerbrechlich alles ist.“ (Bild: Röhrig)

