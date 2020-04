Ein Buhmann als Retter der EU?

Berlin/Brüssel.Es war schon alles bis ins Detail geplant: 17 Ministertreffen zwischen Baden-Baden und Berlin alleine von Juli bis Oktober. Dazu als Höhepunkt der EU-China-Gipfel in Leipzig im September mit einer großen chinesischen Delegation unter Führung von Präsident Xi Jinping. Deutschland wollte sich während seiner Präsidentschaft in der EU im zweiten Halbjahr um Klimaschutz und Digitalisierung kümmern, den Brexit und die mittelfristige Finanzplanung. Jetzt hat das Coronavirus erst einmal alles über den Haufen geworfen.

„Die ersten Erfahrungen mit der neuen Realität zeigen: Unsere Präsidentschaft wird nicht mehr in der geplanten Art und Weise stattfinden können“, schrieb der deutsche EU-Botschafter in Brüssel, Michael Clauß, vor wenigen Tagen in einer als vertraulich eingestuften Depesche an Berlin. Dies betreffe die Umstellung von physischen auf virtuelle Treffen, die Verhandlungsmöglichkeiten einschränke, aber auch die Inhalte. Es gehe um die Handlungsfähigkeit der europäischen Institutionen, Krisenmanagement, Wiederaufbau – und womöglich um die Aufrechterhaltung der EU-Integration an sich, mahnte Clauß. „Hieran wird der Erfolg unserer Präsidentschaft gemessen werden.“

Viel Vertrauen verspielt

Die Erwartungen an die erste EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands seit 13 Jahren waren ohnehin schon groß. Mit der Corona-Pandemie sind sie noch einmal stark gewachsen. Deutschland soll die EU nun durch die Krise führen, die von vielen als existenziell für die Gemeinschaft beschrieben wird. Ausgerechnet Deutschland, das in den ersten Wochen nach Ankunft des Virus in Europa viel Vertrauen verspielt hat. Erst verbitterten die deutschen Exportbeschränkungen für medizinische Schutzkleidung die Partner. Mehr noch vergiftete dann die Endlosdebatte über gemeinsame Anleihen – sogenannte Corona-Bonds – das politische Klima. Die hoch verschuldeten und nun auch noch besonders stark von der Pandemie betroffenen Länder Italien, Spanien und Frankreich wollen sie unbedingt, Deutschland, die Niederlande und andere sind strikt dagegen.

Kurzum: Deutschland ist vor seiner Präsidentschaft Buhmann und Retter zugleich in einer Europäischen Union, die nach der Euro-, der Migrations- und der Brexit-Krise entnervt und aufgerieben scheint. Andererseits hat die EU sogar in dieser Gemütslage in den ersten Wochen der Pandemie nach einigen Anlaufschwierigkeiten wichtige Entscheidungen getroffen, Regeln gelockert, Rettungsschirme mit gigantischen Milliardensummen aufgespannt. Darauf verweist auch die Bundesregierung. Das Wort „Solidarität“ wird von ihr mit Blick auf Europa derzeit geradezu inflationär verwendet. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist die EU-Ratspräsidentschaft die letzte Chance, ihrer bald endenden Amtszeit noch im positiven Sinne einen europäischen Stempel aufzudrücken. dpa

