Ein Datum, das die Russen eint

Moskau.Der Krieg wohnt in jedem Haus in Russland. Er findet sich auf Schwarz-Weiß-Fotografien in Kommoden, auf Notizen, versteckt in Kisten, er lebt in Familienlegenden voller Lücken. Der eine erzählt etwas über Nikolai, den Großvater, der sich um zwei Jahre älter machte, um 18 zu sein und an der Front zu kämpfen, die andere über den Großonkel Jeremej, der in seinem letzten Brief von der Front – ein

...