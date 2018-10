Ein Dutzend für Europa

Brüssel.Es war schon zwei Uhr morgens, als der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl einem fundamentalen Irrtum erlag. 30 Stunden lang hatten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) an diesem 11. Dezember 1991 im Provinciehuis der niederländischen Kleinstadt Maastricht getagt und schließlich einen Vertrag vereinbart, der am 1. November 1993 in Kraft trat. Wichtigste

