Ein eingeschränkter Stopp

Berlin.Nach langem Zank hat die Bundesregierung den Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien um weitere sechs Monate verlängert. Allerdings mit Einschränkungen. Der Kompromiss löste viel Kritik aus – auch in der großen Koalition selbst. Nach der am späten Donnerstagabend getroffenen Vereinbarung sollen rein deutsche Rüstungsgüter nun bis zum 30. September einem Ausfuhrverbot unterliegen. Das gilt auch für bereits genehmigte Exporte. Für europäische Gemeinschaftsprojekte, also Waffen mit deutschen Bauteilen, gilt dagegen bis zum Jahresende kein Lieferstopp.

Selbstverpflichtung der Industrie

Das heißt, deutsche Unternehmen dürfen zum Beispiel Elektronik oder Schrauben an Unternehmen etwa in Frankreich oder Großbritannien liefern, um die Produktion nicht zu gefährden. Dabei sollen sich die Firmen allerdings verpflichten, „endmontierte Rüstungsgüter“ bis zum Jahresende nicht nach Saudi-Arabien oder in die Vereinigten Arabischen Emirate zu exportieren.

Wie ein Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mitteilte, werde sich die Bundesregierung bei den europäischen Partnern für die Durchsetzung dieser Auflage einsetzen. Hintergrund: Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind am Krieg in Jemen beteiligt. Nach dem Koalitionsvertrag sollen solche Staaten deshalb prinzipiell vom Rüstungsexport ausgeschlossen sein. Das Embargo für Saudi-Arabien wurde von der Bundesregierung aber erst nach der Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Khashoggi verfügt. Seitdem gab es zwischen Union und SPD immer wieder Streit. Die SPD wollte das Embargo am liebsten beibehalten. Die Union wollte es möglichst schnell lockern, um der heimischen Rüstungsindustrie entgegenzukommen und die europäischen Verbündeten nicht zu verprellen.

Frankreich und Großbritannien, die sich bei Rüstungsexporten deutlich leichter tun, hatten gegen den deutschen Alleingang protestiert. Nach einem Pressebericht darf Frankreich aber weiter nach Saudi-Arabien Rüstungsgüter ausliefern, die deutsche Bauteile in einem Gesamtwert von mehr als 400 Millionen Euro umfassen. Dies falle ausdrücklich nicht unter den Koalitionskompromiss, hieß es darin.

SPD-Chefin Andrea Nahles zeigte sich mit der Verabredung trotzdem zufrieden. Nun gebe es die Hoffnung, dass das Exportmoratorium zum Signal für verstärkte Friedensbemühungen werde. Jeden Tag fielen Menschen in Jemen dem Krieg zum Opfer. „Das muss beendet werden“, erklärte Nahles. Der CDU-Sicherheitsexperte Roderich Kieswetter sah die Übereinkunft dagegen sehr kritisch. Sie bedeute, „dass unsere europäischen Partner mit uns sicherheitspolitisch weniger zusammenarbeiten werden“. Das sei schlecht für ein verstärktes europäisches Vorgehen, sagte Kiesewetter.

Auch Unionsfraktionsvize Johann Wadepuhl nannte den Kompromiss unbefriedigend, „weil er die deutsche wehrtechnische Industrie benachteiligt und unsere Verlässlichkeit auf diesem Gebiet weiter erschüttert“. Den Grünen ging die Verlängerung des Exportstopps dagegen nicht weit genug. „Das ist weder Fisch noch Fleisch“, sagte der Verteidigungspolitiker Omid Nouripour dieser Zeitung. „Die Bundesregierung muss ihre eigenen Rüstungsexportrichtlinien endlich ernst nehmen und die Ausfuhren in Länder, die am Krieg im Jemen teilnehmen und die Menschenrechte systematisch verletzen, generell verbieten“. Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock bemängelte: „Die Hintertür, die die Bundesregierung bei den Gemeinschaftsprojekten eingebaut hat, steht sperrangelweit offen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019