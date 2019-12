„Ein feiger Anschlag“

Wiesloch/Düsseldorf.Bei dem Politiker, auf dessen Haus in Wiesloch am vergangenen Sonntag Stahlkugeln abgeschossen wurden, handelt es sich um Ecevit Emre. Das teilte die Partei Die Linke auf ihrer Internetseite mit. Der 45-Jährige ist Bundessekretär des Geistlichenrats der Alevitischen Gemeinde Deutschland und war 2017 Bundestagskandidat der Linken. Deren Parteivorsitzender Bernd Riexinger fand am Montag klare Worte zu dem Vorfall: „Der feige Anschlag gegen Ecevit Emre und seine Familie reiht sich ein in eine lange Reihe ähnlicher Attacken gegen Menschen, die sich klar zu einer menschenfreundlichen Politik bekennen und für die Rechte von Minderheiten eintreten.“

Noch seien die Täter zwar unbekannt, doch dürfe „die Verteidigung der Grundrechte und der Menschenfreundlichkeit nicht vor denen zurückweichen, die Politik mit Angst und Terror zu machen versuchen“. Im Gespräch mit Medien der Ippen-Gruppe kündigte Emre an, dass er sich weiterhin politisch engagieren wolle.

Am Sonntag war das Haus des Politikers in Wiesloch mit Stahlkugeln beschossen worden. Verletzt wurde niemand. Der Staatsschutz ermittelt. Neue Erkenntnisse könnten am Freitag veröffentlicht werden – das teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage dieser Zeitung am Donnerstag mit.

Unterdessen hat Bundesjustizministerin Christine Lambrecht im Zuge der Debatte um einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Hasskriminalität Morddrohungen erhalten. Der Entwurf aus ihrem Ressort enthält Regelungen, wonach Online-Dienste zur Herausgabe von Passwörtern an Behörden verpflichtet werden sollen. „Die Passwörter-Diskussion hat dazu geführt, dass ich massiv bedroht werde, das Leben und die körperliche Unversehrtheit betreffend“, sagte Lambrecht dem „Handelsblatt“. Damit könne man sie aber nicht einschüchtern. „Es erreicht genau das Gegenteil.“

Lambrecht sagte, die Drohungen erreichten sie „auf unterschiedlichsten Wegen“, etwa über Facebook. „Das ist doch keine Art des Umgangs in einer sachlichen Frage.“ Sie gebe alle Drohungen, die sie für strafwürdig halte, an die Ermittlungsbehörden weiter. mics/dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019