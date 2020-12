Nicolás Maduro, Präsident von Venezuela, gibt seine Stimme ab. © dpa

Caracas.Bei der Parlamentswahl in Venezuela hat Präsident Nicolás Maduro den Sieg für die Sozialisten beansprucht. „Venezuela hat eine neue Nationalversammlung für die Periode 2021 bis 2026. Ein großer Sieg – ohne Zweifel – der Demokratie“, sagte er in einem auf seinem Twitter-Account veröffentlichten Video nach Bekanntgabe vorläufiger Wahlergebnisse durch das Wahlamt in der Nacht zum Montag (Ortszeit).

Der Behörde zufolge kam nach Auszählung von rund 82 Prozent der Stimmen die Allianz von Maduros Regierungspartei PSUV bei der Wahl am Sonntag auf 67,6 Prozent. Das teilte das Amt bei Twitter mit. Den Oppositionsparteien fielen demnach insgesamt rund 31 Prozent der Stimmen zu. Das Volk habe gewählt, sagte Maduro. Es sei eine „große Entscheidung“ und ein „guter Wahltag“ gewesen.

„Wir alle wissen, dass die Ergebnisse vorab feststanden“, sagte der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó in einem von ihm bei Twitter veröffentlichten Video. Ein Sieg der Sozialisten würde für die Opposition den Verlust der letzten von ihr kontrollierten staatlichen Institution in dem südamerikanischen Land bedeuten. Große Teile der Opposition hatten die Abstimmung boykottiert und dies mit erwartetem Betrug begründet. Die Wahlbeteiligung habe unter 20 Prozent gelegen, sagte der Vizepräsident der Nationalversammlung, Juan Pablo Guanipa. Den vorläufigen Angaben des Wahlamts zufolge lag sie bei etwa 31 Prozent. dpa

