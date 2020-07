Bradley Johnson

(Mannheim)

Musiklehrer, stammt aus dem US-Bundesstaat Colorado, wo seine Familie lebt

„Ich glaube, es wird ein klarer Sieg für Joe Biden werden. Jedenfalls wünsche ich mir das. In den Umfragen ist Biden vorn, und das soll auch so bleiben. Trump hat versagt, vor allem bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, aber auch bei Rassismus und Polizeigewalt. Viele Trump-Unterstützer realisieren das jetzt. Ich glaube, dass Trump die hohe Arbeitslosigkeit in Folge der Pandemie maßlos unterschätzt. Seine Anhänger sind davon betroffen. Sollte Trump im Amt bleiben, fürchte ich, dass sich das Verhältnis USA-Europa verschlechtert. Viel wird von der Vizepräsidentschafts-Kandidatin abhängen, die Joe Biden benennen will.“ (Bild: Johnson)

