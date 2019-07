„Ein kluger Schachzug“

© Pressefotoagentur Thomas Tröste

Marc Debus glaubt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin geworden ist, um ihre Chancen auf die Kanzlerkandidatur zu erhöhen.

Herr Debus, Kramp-Karrenbauer wollte auf keinen Fall ins Kabinett, sondern sich auf ihr Amt als CDU-Vorsitzende konzentrieren. Jetzt wird sie Verteidigungsministerin. Warum?

Marc Debus: Vielleicht will sie sich mit diesem Schritt darauf vorbereiten, früher oder später andere Posten in der Bundesregierung zu übernehmen. Zum Beispiel das Amt der Kanzlerin. Deshalb ist es aus ihrer Perspektive sinnvoll, jetzt Erfahrungen in der Exekutive als Ministerin zu sammeln. Ich halte das für einen überraschenden, aber auch klugen Schachzug.

Sie sehen also in dem Schritt kein Anzeichen von Schwäche?

Debus: Nein, warum denn? Kramp-Karrenbauer bleibt ja Parteichefin. Möglicherweise hat sie aber erkannt, dass sie ein zusätzliches Amt in der Bundesregierung braucht, um in der Öffentlichkeit präsenter zu werden sowie Profil zu gewinnen. Dafür hat sich jetzt nach dem Rücktritt von Ursula von der Leyen eine Gelegenheit ergeben. Es hieß ja oft, Kramp-Karrenbauers frühere Tätigkeit als Ministerpräsidentin im kleinen Saarland wäre als Basis zu wenig, um Bundeskanzlerin zu werden. Als Ressortchefin eines Schlüsselministeriums kann sie sich jetzt besser darstellen – gerade auch in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitikpolitik, die für eine Bundeskanzlerin besonders wichtig sind.

Ist diese Personalentscheidung auch schon ein Indiz für ein vorzeitiges Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels?

Debus: Das kann ich nicht sagen. Fakt ist: Der Koalitionspartner SPD schwächelt massiv und verlässt vielleicht im Herbst oder Winter die Bundesregierung. Da wäre es gut, wenn die Union bis dahin mit Blick auf Neuwahlen ihren Kanzlerkandidaten aufbaut. Und das dürfte aus heutiger Sicht eher AKK als Jens Spahn sein, der überraschend nicht zum Zug gekommen ist. (Bild: Tröster)

Das Interview wurde von Walter Serif telefonisch geführt und von Marc Debus autorisiert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019