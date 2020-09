„Ein Krieg, der nie aufgehört hat“

Moskau.Es ist wie so oft in diesem gebirgigen Flecken Erde, der kleiner ist als Schleswig-Holstein und einen Konflikt mit Sprengkraft in sich birgt, seit Jahrzehnten schon: Es wird geschossen, und niemand will angefangen haben. Armenien nicht, auch Aserbaidschan nicht. Seit Sonntagmorgen befinden sich die beiden Kontrahenten – wieder einmal – an der Schwelle zu einem neuen Krieg. Einer Auseinandersetzung, die auch die Nato beträfe, käme es zu einer Kettenreaktion, die über die Akteure der beiden Staaten hinausreichen. Das Streitobjekt: Berg-Karabach (Nagorny Karabach), die von beiden Staaten beanspruchte Region im Südkaukasus.

Armenien hat den Kriegszustand ausgerufen, Aserbaidschan in einigen Teilen des Landes ebenfalls. Auch in der Nacht zu Montag soll es zu schweren Gefechten gekommen sein. Eriwan und Baku beschuldigen sich gegenseitig, zur Verschärfung der Lage, die seit bald 30 Jahren nie eine ruhige war, beizutragen. Unabhängige Berichte aus der Region gibt es nicht, was die Einschätzung der Lage nicht einfach macht. Gewisse militärische Vorbereitungen samt aggressiver Rhetorik der aserbaidschanischen Regierung stützen allerdings die Darstellung Armeniens, Aserbaidschan sei zum Angriff übergegangen.

Warum aber gerade jetzt? Politisch pflegt Berg-Karabach (seit 2017 nennt es sich selbst Republik Arzach) einen Zwitterstatus. Zu Sowjetzeiten war der „schwarze Garten“ im Südosten des Kleinen Kaukasus ein autonomes Gebiet innerhalb der aserbaidschanischen Sowjetrepublik. Der Zusammenbruch der Sowjetunion aber förderte einen mehr als100 Jahre alten Konflikt wieder zutage, einen Streit, der sich um Geschichte, Territorien und auch die Religion dreht – die Armenier sind Christen, die Aseri Muslime. 1992 erklärte sich Berg-Karabach für unabhängig, es war eine mit Gewalt errungene Emanzipation. 30 000 Menschen starben bislang im Konflikt, Tausende mussten fliehen. Anerkannt ist die „Republik“ bis heute lediglich von solchen Staatsgebilden, die selbst international nicht anerkannt sind. 20 000 armenische Soldaten schützen die Waffenstillstandslinie von 1994.

Suche nach Friedenslösung stockt

Völkerrechtlich ist die gebirgige Region ein Teil Aserbaidschans. Bewohnt aber wird es in großen Teilen von Armeniern. In allen praktischen Fragen, von der Währung bis zur Telefonvorwahl, ist es Teil Armeniens. Die offiziell 150 000 Einwohner werden alle aus Armenien versorgt. Eingefroren war der Konflikt nie, Wissenschaftler beschreiben ihn als verschleppten Konflikt. Die diplomatischen Bemühungen um eine Friedenslösung stocken, währenddessen schafft Armenien Fakten, baut eine dritte Straße nach Berg-Karabach.

Die derzeitigen Auseinandersetzungen könnten weit über Berg-Karabach hinausreichen und zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der Türkei werden, ähnlich wie in Syrien und Libyen. „Wenn die Verschärfung der Lage mehr als drei Tage andauert, können wir über einen vollumfänglichen Krieg reden. Es wäre eine Katastrophe, weil es die gesamte Nordkaukasusregion erschüttern würde“, sagt der Kaukasus-Experte Wadim Muchanow.

Im Juli erst war es an einem nördlich liegenden Grenzabschnitt zu mehrtägigen Gefechten zwischen Armenien und Aserbaidschan gekommen. Schon damals hatten sich Russland und die Türkei zu Wort gemeldet, beide verstehen sich als Schutzmächte in der Region. Armenien ist wirtschaftlich, finanziell und militärisch von Russland abhängig. Aserbaidschan aber in gewissem Sinne auch. Russland ist Waffenlieferant für beide Staaten. Mit Ankara pflegt Baku indes eine enge Militärkooperation. Moskau rief nun dazu auf, den Waffenstillstand einzuhalten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan twitterte, sein Land stehe „an der Seite seiner aserbaidschanischen Geschwister“.

