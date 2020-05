Ein Kurpfälzer jetzt ganz oben

Karlsruhe.Auf den ersten Blick war die Wahl von Stephan Harbarth zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts eine Vollzugsmeldung. Es gehört zu den ungeschriebenen Gesetzen, dass der Vizepräsident in Karlsruhe den Chefposten übernimmt, wenn die Amtszeit des Präsidenten endet. Bei Andreas Voßkuhle war das nach zwölf Jahren bereits am 6. Mai der Fall. Der Wechsel konnte aber erst am Freitag vollzogen werden, weil dieser durch den Bundesrat erfolgen musste.

Das ging alles so gemächlich über die Bühne, dass am Freitagabend auf der Homepage des Bundesverfassungsgerichts der Kurpfälzer noch Vize und Voßkuhle sein Chef war. Dass wenig Gewese um Harbarth gemacht wurde, kann diesem nur recht sein. Als der Ex-CDU-Bundestagsabgeordnete 2018 als Nachfolger von Ferdinand Kirchhof zum Vize und Vorsitzenden des Ersten Senats gewählt wurde, verlief das nicht ohne Getöse.

Erst viel verdient, dann verzichtet

Der Politiker hatte sich in Berlin einen Namen gemacht, sein Einfluss war größer als der Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit. Der Widerstand entzündete sich an einem Umstand, der zunächst seltsam anmutet: Harbarth war Rechtsanwalt, das muss für einen Verfassungsrichter ja nicht von Schaden sein.

Allerdings hatte Harbarth als einer der Geschäftsführer der Mannheimer Wirtschaftskanzlei SZA Schilling, Zutt & Anschütz viel Geld verdient. Jährlich mindestens 250 000 Euro. Kritiker fragten, ob Harbarth seinem Hauptberuf noch zeitlich angemessen nachgehen konnte. Auch, dass zu den Kunden der Wirtschaftskanzlei der Autokonzern Volkswagen gehört, der im Diesel-Abgas-Skandal eine unrühmliche Rolle spielte, löste Protest aus.

Der scheidende SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding sieht da durchaus Probleme und kann es nachvollziehen, dass bei den Dieselklägern die Sorge besteht, „dass Lobbyisten aus der Automobilindustrie Einfluss auf das Gericht ausüben wollen“. Binding verweist allerdings darauf, dass Harbarths Einkommen „heute wahrscheinlich deutlich geringer ist als zuvor seine Nebeneinkünfte“. In der Kanzlei ist er ohnehin nicht mehr tätig. Der Speyerer Verfassungsrechtler Joachim Wieland schlägt in dieselbe Kerbe: „Ich finde es bemerkenswert, dass Harbarth auf viel Geld verzichtet hat, um das Amt zu bekommen. Das beweist doch, dass es ihm um mehr als Geld geht.“

Verständlich. Das Amt ist eben reizvoll. Protokollarisch steht der Präsident des Bundesverfassungsgerichts zwar „nur“ an fünfter Stelle der Staatsspitze. Doch in der Praxis ist seine Bedeutung größer. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekam von Voßkuhle einen Korb, als sie ihm das ranghöhere Amt des Bundespräsidenten schmackhaft machen wollte. Der Freiburger blieb lieber in Karlsruhe.

Dass Harbarth das Zeug dazu hat, als oberster Richter Spuren zu hinterlassen, wird in der Fachwelt nicht bezweifelt. „Er ist ein guter Jurist, er hat politische Erfahrung, das sind keine schlechten Voraussetzungen“, sagt Wieland, der Harbarths Auftreten lobt, das er persönlich als Prozessbevollmächtigter bei der mündlichen Verhandlung im BND-Verfahren erlebt habe. „Er hat sich in kurzer Zeit als eloquent und souverän erwiesen“, sagt Wieland.

Voll des Lobs

Auch Harbarths Parteifreund Olav Gutting (Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen) ist voll des Lobs: „Harbarth ist ein kluger und besonnener Kopf. Er wird das Bundesverfassungsgericht prägen.“ Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner hofft, dass Harbarth nach dem EZB-Urteil einen „konstruktiven und von Respekt geprägten Dialog“ mit dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg pflegt.

Voßkuhle hatte an seinem letzten Arbeitstag eine heftige Attacke gegen den EuGH geritten und sich gegen ein Urteil der Luxemburger Kollegen gewandt, die den Staatsanleihen-Aufkauf der Europäischen Zentralbank durchgewinkt hatten. „Ich glaube, dass Harbarth versuchen wird, das Verhältnis wieder zu glätten“, sagt Wieland.

