Ein Lebensjahr für Deutschland

Berlin.„Wir. Dienen. Deutschland“. Das ist der Slogan der Bundeswehr – seit 2011 eine Armee ohne Wehrpflichtige. Das hat vor allem der konservative Flügel der CDU nie überwunden, galt die Wehrpflicht doch als einer der „Markenkerne“ der Partei. Erneut gibt es nun Vorstöße für eine Rückkehr der Wehrpflicht. Doch die Bundeswehr hat sich grundlegend geändert. Deshalb rückt nun eine andere Idee in den Vordergrund: eine „allgemeine Dienstpflicht“. Bedeutet: Männer und Frauen sollen ein Jahr lang etwas für die Allgemeinheit tun, in sozialen Einrichtungen, beim Technischen Hilfswerk oder bei der Feuerwehr.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, sie rechne nicht mit einer einfachen Rückkehr zur Wehrpflicht – wolle aber über eine „allgemeine Dienstpflicht“ reden. Wie genau ein solcher Dienst aussehen könnte, ließ sie offen: „Es gibt viele Möglichkeiten einen Dienst zu gestalten.“

Bundeswehr Der Bundestag verabschiedete am 7. Juli 1956 das Wehrpflichtgesetz. Aus Gewissensgründen durften Männer den Dienst an der Waffe verweigern – als Alternative gab es den Zivildienst. Der Grundwehrdienst dauerte zuerst 12 Monate, kurzzeitig 18 Monate und 2010 noch 6 Monate. In der DDR gab es die allgemeine Wehrpflicht ab 1962. Die meisten Soldaten hatte die Bundeswehr Ende der 1980er Jahre mit knapp einer halben Million. 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Als Ersatz für den zusammen mit der Wehrpflicht weggefallenen Zivildienst wurde der Bundesfreiwilligendienst geschaffen, der bis zu 23 Monate dauern kann. dpa

In einer „Zuhörtour“ hatte sie in den vergangenen Wochen die Basis abgeklappert. Ein Ergebnis: Viele Mitglieder wollten über eine „allgemeine Dienstpflicht“ diskutieren, weil das den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärke. Beim Parteitag Ende des Jahres soll das Thema als eine „Leitfrage“ beschlossen werden. An diesen „Leitfragen“ entlang will die CDU die Debatte über ein neues Grundsatzprogramm führen, das 2020 beschlossen werden soll.