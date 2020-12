Ein Piks als Wendung in der Pandemie

Stuttgart.„Es war wie jede andere Impfung“, sagt Christine Helbig. Ein paar Minuten davor ist die 30-jährige Pflegerin von der Corona-Station des Klinikums Stuttgart als erste Baden-Württembergerin geimpft worden. Den Blumenstrauß ihres Chefs hat sie noch in den Händen. Es habe nicht wehgetan. Helbig: „Das ist kein Hexenwerk.“ Die Pfleger und Ärzte mit direktem Kontakt zu Infizierten gehören zusammen mit den über 80-Jährigen zu der Gruppe, für die an diesem Sonntag die Impfung in ganz Deutschland begonnen hat.

„Der Impfstoff ist ein Meilenstein in der Pandemiebekämpfung“, meint Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der Grünen-Politiker, der eigens zum Start der Impfungen im Südwesten in das Zentrale Impfzentrum in der Stuttgarter Liederhalle gekommen ist, schwankt an diesem Sonntag zwischen Jubel und Mahnung: „Die Impfung ist der Schlüssel für die von uns allen ersehnte Rückkehr zum gewohnten Leben – auch wenn wir weiter geduldig bleiben müssen.“ Der Regierungschef wirbt um die Unentschlossenen. Er werde sich impfen lassen, wenn er an der Reihe ist.

Dass mit Christine Helbig und ihrem Mann zwei Pfleger aus Corona-Isolierstationen zuerst geimpft wurden, sieht Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) als vertrauensbildende Maßnahme. Denn die wüssten über Chancen und Risiken am besten Bescheid, betont der Minister. Er sei ein „wenig traurig, dass wir nicht die Zahl von Impfdosen bekommen, die wir verimpfen könnten“. 9750 waren es für den Start für jedes Bundesland am Sonntag. Ab Mittwoch sollen es, in Abgängigkeit von der Einwohnerzahl, für Baden-Württemberg wöchentlich 87 750 sein. Das sind dann 12 500 Einheiten für das ganze Land am Tag und 1400 je zentralem Impfzentrum. Dabei würde allein das Zentrum in der Liederhalle 2500 Impfungen schaffen.

Kaum sind die Promis weg, beginnt in dem weitläufigen Zentrum der Liederhalle der Alltag. Die ersten älteren Herrschaften warten bereits am Empfang. Dort müssen sie ihren Ausweis vorzeigen, erhalten dann per Video eine allgemeine und von einem Arzt eine individuelle Beratung über Risiken bei Vorerkrankungen und Unverträglichkeiten. Erst dann geht es in die nach Städten benannten Impfkabinen. Der Parcours endet im Ruheraum. 500 Personen sollen noch an diesem Nachmittag geimpft werden.

Für Christine Helbig ändert sich durch die Immunisierung erst einmal nichts. Sie wird weiter in Schutzkleidung zu ihren Patienten auf die Isolierstation gehen. Erst mit der zweiten Impfung, die für sie am 19. Januar ansteht, hat sie den vollen Schutz: „Mir gibt das zusätzliche Sicherheit. Noch wichtiger ist aber, dass wir auch andere schützen.“

