Ein Populist in der Krise

Amsterdam.Geert Wilders dürfte froh sein, dass es Dordrecht gibt. In der kleinen Großstadt unweit von Rotterdam könnte seine „Partei für die Freiheit“ (PVV) bei den morgigen Gemeinderatswahlen zweitstärkste Kraft werden. An diesem Tag werden überall in den Niederlanden neue Stadtparlamente gewählt. Und wie es aussieht, wird der über die Grenzen seines Landes hinaus bekannte Islam-Verächter Wilders an diesem Tag nicht allzu viele Gründe zum Feiern haben – außer vielleicht in Dordrecht.

Der Mann, der die Grenzen schließen will und wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, steckt in einer politischen Krise. 2017 wurde seine Partei bei der Parlamentswahl zwar knapp zweitstärkste Kraft – doch der große Erfolg blieb aus. Danach kündigte Wilders den nächsten großen Sprung an: Bisher war die PVV nur in zwei der rund 380 niederländischen Gemeinden zu Kommunalwahlen angetreten, jetzt sollten es 60 werden. Doch die Suche nach Kandidaten erwies sich als schwierig für eine Partei, deren einziges Mitglied Wilders selbst ist. Deshalb wird die PVV am 21. März in nur 30 Gemeinden auf dem Wahlzettel stehen. In Rotterdam, der größten davon, kommt sie in Umfragen auf schwache sieben Prozent. Zuzuschreiben hat sich der 54-Jährige diese Situation selbst. In den zwölf Jahren, in denen er die Politik schon aufmischt, hat Wilders zwar immer radikalere Töne angeschlagen, sich aber thematisch nicht weiterentwickelt. Als legendär gilt in den Niederlanden sein Wahlprogramm von 2017: zehn Stichpunkte, die auf einen DIN-A4-Zettel passten.

In ihren Hochburgen machte die PVV vor den Kommunalwahlen mit Pannen von sich reden. In Rotterdam präsentierte Wilders seinen lokalen Spitzenkandidaten – und musste ihn am nächsten Tag austauschen. Es war bekanntgeworden, dass der Kandidat einem Holocaust-Leugner seinen Respekt ausgesprochen hatte. In Den Haag endete die Listenaufstellung im Streit. „Überall Chaos“, stellte sogar das Wilders nicht immer abgeneigte konservative Wochenblatt „Elsevier“ fest.