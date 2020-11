Ein Prestige-Erfolg

Ausgerechnet der Älteste kommt bei der Jungen Union (JU) am besten an. Die Nachwuchsorganisation setzt auf Friedrich Merz als CDU-Chef. Außenpolitiker Norbert Röttgen und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet landen bei der Mitgliederbefragung abgeschlagen auf den Plätzen. Trotz der extrem niedrigen Wahlbeteiligung von rund 20 Prozent ist der Sieg für Merz ein wichtiger Prestige-Erfolg – auch wenn die JU nur ein Zehntel der Delegierten beim Wahlparteitag im Januar 2021 stellt und das Votum nicht bindend ist. Merz hat nach seinen haltlosen Vorwürfen an „Teile des Parteiestablishments“ ja viel Kritik einstecken müssen, weil er seinen Konkurrenten vorwarf, sie hätten Angst vor einem Parteitag im Dezember gehabt und wollten ihn mit allen Mitteln verhindern. Nur das Letztere stimmt.

Das Ergebnis der Befragung ist keine Sensation, denn die JU tritt gelegentlich konservativer, als die Union erlaubt, auf. Ihr Vorsitzender Tilman Kuban meinte 2019, die CDU habe in ihrer politischen Ausrichtung eine „Gleichschaltung“ erlebt. Später distanzierte er sich von dem Begriff, blieb aber bei seiner Kritik an Angela Merkels Flüchtlingspolitik und ging auch mit weiteren Entscheidungen der Kanzlerin hart ins Gericht – wie die Aussetzung der Wehrpflicht oder auch die Abschaltung der Atomkraftwerke nach Fukushima.

Für Kuban und seine Junge Union geht es bei der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden also nicht nur darum, dass die merkelnahe Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer abgelöst wird. Die JU will einen Richtungswechsel. Merz soll das konservative Profil der Union schärfen und die politische Debatte – wie es Kuban ausdrückt – „nicht den Rändern überlassen“. Die Sehnsucht auch der älteren Konservativen in der CDU nach mehr Unterscheidbarkeit und weniger Gekuschel in der Groko ist jedenfalls groß. Merz wäre dafür zweifelsohne der ideale Kandidat im Vergleich zu Laschet, der vielen Kritikern wie eine männliche Variante Merkels vorkommt, oder dem intellektuellen Röttgen, der für einen liberalen Kurs steht.

Aber auch die Konservativen haben keine befriedigende Antwort darauf, wie die CDU mit einem Vorsitzenden Merz die Bundestagswahl gewinnen kann. Denn gewöhnlich hat der Parteichef ja auch ein Erstzugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur. Und Merz würde bestimmt nicht Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder den Vortritt lassen. Merz wirkt mit seinen politischen Positionen aber ein wenig aus der Zeit gefallen. Merkel hat die CDU praktisch sozialdemokratisiert – und damit Wahlen gewonnen. Eine konservative Wende wäre mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 eher ein Geschenk für die Grünen und würde viele liberale Wechselwähler verprellen.

Die Bundestagswahl mag noch weit weg sein, gegenwärtig bestimmt ja die Pandemie unser Leben. Aber gerade in diesen gefährlichen Zeiten stehen die Zeichen eher auf Konsens statt auf Konfrontation. Merz wäre aber als neuer CDU-Chef eher ein Spalter als ein Versöhner. Das passt nicht zur Schulterschluss-Strategie, die Merkel verfolgt. Störfeuer aus der Parteizentrale wären da hinderlich. All dies müssen die 1001 Delegierten bedenken, wenn sie im Januar 2021 wahrscheinlich nicht nur AKKs Nachfolger wählen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020