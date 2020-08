Ein russischer Patient in Berlin

Moskau.Spaziergänge an der Uferstraße in Tomsk, Schwimmrunden im Fluss Tom im Dorf Kaftantschikowo, Sushi vom Lieferdienst, Säfte und Wasser aus einem Laden, der vor allem Alkohol verkauft – die Journalisten des Moskauer Boulevard-Blattes „Moskowski Komsomolez“ haben die Sibirien-Dienstreise des russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny (Bild) detailgenau aufgeschrieben. Die Informationen dazu hätten sie aus „unseren Quellen der Rechtsschutzorgane“. In Frage gestellt haben sie die Bespitzelung Nawalnys nicht. Stattdessen berichteten sie in einem geradezu lockeren Unterhaltungsstil von der Überwachung des Moskauers – und zeigten auf eine perfide Weise, wie alltäglich Beschattung im Leben des 44-jährigen Oppositionellen offenbar ist.

Wie viele andere russische Medien schrieben auch sie von einer „Vergiftung“ Nawalnys, als wäre diese eine bestätigte Tatsache. Russische Behörden weisen eine solche weiterhin ab. Weder im Blut noch im Urin seien Gifte gefunden worden, hieß es vom Gesundheitsministerium der Region Omsk.

„Das Ausmaß der Überwachung überrascht mich überhaupt nicht, wir waren uns dessen auch früher schon bewusst“, schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter. Erstaunt habe sie die Schamlosigkeit der Journalisten, davon in aller Ausführlichkeit zu berichten.

Nawalny liegt derweil weiterhin im Koma. Seit Samstag behandelt ihn ein Ärzteteam an der Berliner Charité. An diesem Montag soll es eine Erklärung zu seinem Zustand geben. Bislang gab es lediglich einen Tweet der Klinik: „Die Charité bestätigt, Alexei Anatoljewitsch Nawalny zur ärztlichen Behandlung aufgenommen zu haben. Derzeit erfolgt eine medizinische Diagnostik. Nach Abschluss der Untersuchungen und nach Rücksprache mit der Familie werden sich die behandelnden Ärzte zu der Erkrankung und weiteren Behandlungsschritten gegenüber der Öffentlichkeit äußern.“

Diese nüchternen und fast schon banal klingenden Worte sind für die Unterstützer Nawalnys eine große Erleichterung. Zu sehr hatten sie sich von den Ärzten in Sibirien nicht ernst genommen, zu sehr von den Sicherheitskräften, die in der Notfallklinik Nummer 1 von Omsk ein- und ausgegangen waren, abgedrängt gefühlt. Das Vertrauen in die russischen Ärzte fehlt ohnehin. Es begann ein Tauziehen um den schwerkranken Patienten.

Nawalnys Kampagnenchef Leonid Wolkow dankte in Berlin allen an den Verlegung Beteiligten, vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der Bundesregierung und dem in den USA lebenden russischen Mäzen Boris Simin. Dieser bestätigte die Kostenübernahme der Rettungsaktion.

