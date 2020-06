Ein Schlag für Universitäten

Mannheim.Die ersten Tage an einer neuen Hochschule sind geprägt von Infoveranstaltungen, Campus-Rundgängen und Kennenlernspielen. Doch für die aktuellen Erstsemester fiel die sogenannte Orientierungswoche aufgrund der Corona-Krise flach. Seit Mitte März sind Hörsäle leer, Bibliotheken geschlossen und Vorlesungen abgesagt. Das Sommersemester 2020 ist für drei Millionen Studierende in Deutschland das erste Onlinesemester.

„Für die Hochschulen kam der Wechsel ins Digitale wie ein Schlag, auf den sie nicht vorbereitet waren“, sagt Luca Wagner, Sprecher der Studierendenschaften in Rheinland-Pfalz. Und auch Annalena Wirth, Nina Wolff und Andreas Bauer von der Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg bestätigen: „Vor allem zu Beginn der Umstellung hat es oft Server- und Verbindungsprobleme gegeben.“ Außerdem hätten viele Studierende Probleme, an den synchronen Lehrveranstaltungen teilzunehmen, weil ihre Internetverbindung oder technische Ausstattung nicht ausreichen würden. Die Unterscheidung zwischen synchronen und asynchronen Lehrformaten ist ebenfalls ein Phänomen des neuen Onlinesemesters: So gibt es Vorlesungsskripte, Literaturquellen, vertonte Power-Point-Präsentationen oder Online-Übungen, die zu selbstgewählten Zeiten abgerufen werden können. Und es gibt Livestreams, Videokonferenzen und Chatrooms, die für alle gleichzeitig stattfinden.

Technische Ausfälle

An der Universität Mannheim ist die Vorlesungszeit seit 29. Mai vorüber. Trotz einiger technischer, organisatorischer oder kommunikativer Ausfälle sei das Semester „sehr erfolgreich“ verlaufen, resümiert Rektor Thomas Puhl. Die Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg zieht ein nicht ganz so positives Zwischenfazit: „Einige freuen sich zwar, dass Anfahrten wegfallen oder über die gewonnene Flexibilität“, so die Studentenvertreter. „Meist ist jedoch Konsens, dass die Online-Lehre viele Probleme mit sich bringt.“ Die unterschiedlichen Formate und deren Qualität würden vom jeweiligen Dozenten abhängen. Viele Studierende hätten zudem das Gefühl, im Onlinesemester mehr Leistungen ablegen zu müssen als zuvor.

In der Hochphase der Corona-Pandemie hätten Bund und Länder neue Informationen meist erst spät abends oder sogar am Wochenende herausgegeben, berichten Wirth, Wolff und Bauer. Die Folge: Hochschulen und Studierendenschaften mussten sehr schnell handeln. „In dieser Zeit wachten die Studierenden morgens zu Nachrichten auf, wie: Die Bibliotheken sind ab jetzt geschlossen“, so die Sprecher.

Besonders bei den Studienanfängern kam dadurch eine große Unsicherheit auf. Denn sie hatten ihre Hochschule und die jeweiligen Ansprechpartner noch gar nicht kennengelernt. „Vor allem Studierende ohne akademischen Background in der Familie hatten es schwer, sich im Studium zurechtzufinden“, sagt Wagner. 366 Erstsemester begannen ihr Studium im Frühjahr am Campus Landau der Universität Koblenz-Landau. Dort wurden die Orientierungstage für die Studienanfänger ins Internet verlegt. „Neben Vorträgen gab es einen Live-Chat und die Möglichkeit, unser Corona-Krisenteam per Mail zu kontaktieren“, so eine Sprecherin.

Seit dem 6. Mai entscheiden die Bundesländer in eigener Verantwortung – vor dem Hintergrund des jeweiligen Infektionsgeschehens – über die schrittweise Wiederaufnahme des Vorlesungsbetriebs. Für Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- oder Arbeitsräume erfordern, haben Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen die Rückkehr an die Hochschulen unter besonderen Schutzmaßnahmen wieder erlaubt. Die Fakultät für Biotechnologie der Hochschule Mannheim habe daraufhin einen Probetrieb gestartet, erzählt ein Sprecher. Dieser sei „erfolgreich angelaufen“.

Online-Semester soll zählen

An allen Hochschulen gilt: Abhängig von den geltenden Verordnungen und unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregelungen soll im Wintersemester so viel Präsenzlehre wie möglich realisiert werden. Primär plane die Universität Mannheim jedoch mit einem digitalen Semester, sagt eine Sprecherin. Für Erstsemester werde es aber zusätzliche Präsenzangebote geben. „Erstis sollten ganz klar Vorrang haben“, finden auch Wirth, Wolff und Bauer.

Das aktuelle Onlinesemester soll offiziell zählen. Einige Hochschulen befinden sich derzeit in der Klausurenphase, an anderen wurden die Prüfungsleistungen bereits abgelegt. Die Hochschule Worms hatte dafür extra zwei Festhallen angemietet. Am Campus Landau steht es den Studenten frei, ihre Prüfungen zu verschieben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.06.2020