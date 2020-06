Familien sollen in der Corona-Krise mit einer Einmalzahlung von 300 Euro pro Kind unterstützt werden. Die Bundesregierung hofft, dass dieser Familienbonus auch die Wirtschaft mit ankurbelt.

Frau Springfeld, inwiefern unterstützt der beschlossene Kinderbonus von einmalig 300 Euro pro Kind Familien in der Corona-Krise?

Ariane Springfeld: Je nach Anzahl der Kinder ist das für einige Familien natürlich eine kurzfristige finanzielle Entlastung. Wenn man aber bedenkt, dass sich Familien mit schulpflichtigen Kindern für das Homeschooling beispielsweise einen Laptop zulegen mussten, merkt man, dass 300 Euro dafür nicht ausreichen. Man kann damit höchstens einen Teil der Mehrkosten abdecken.

Familien, die durch die Folgen der Pandemie von Armut bedroht sind, kann dadurch also nicht geholfen werden?

Springfeld: Zumindest nicht langfristig. Für sie ist der Kinderbonus ein Tropfen auf dem heißen Stein. Viele Familien befinden sich durch die Krise in großer Not, das beobachten wir in der psychologischen Beratungsstelle deutlich. Sie brauchen eine nachhaltige Lösung.

Welche Unterstützung wäre denn sinnvoller?

Springfeld: Die betroffenen Familien wollen vor allem gehört werden. In der aktuellen Corona-Krise müssen die Eltern einen Spagat zwischen Arbeit, Kinderbetreuung und Haushalt bewältigen. Viele haben das Gefühl, dass dieser enorme Kraftakt in der Politik bislang kaum Gehör findet. Die einmalige Zahlung von 300 Euro pro Kind als Teil des Konjunkturpakets bereitet mir zudem gemischte Gefühle. Hier geht es darum, die Wirtschaft anzukurbeln. Und das ist in Bezug auf Familien einfach zu kurz gedacht. soge

