Ein warmer Händedruck – mehr nicht

Brüssel.So viele Freundlichkeiten hatte Theresa May noch nie von ihren europäischen Amtskollegen zu hören bekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte das überstandene Misstrauensvotum der britischen Premierministerin „erfreulich“. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte zollte seiner Londoner Amtskollegin „großen Respekt“. Und der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel verzichtete gar auf eine eigene Stellungnahme vor den Kameras, als er May kurz nach ihm eintreffen sah: Er eilte auf sie zu, begrüßte sie mit Küsschen und versprach strahlend: „Wir sind bereit zu helfen.“

So weit das Vorspiel. Hinter verschlossenen Türen ging es dann zwar nicht weniger herzlich, aber in der Sache ungleich härter zu. „Ich sehe nicht, dass wir dieses Austrittsabkommen noch einmal verändern“, fasste Merkel nüchtern zusammen, was auch alle anderen dachten: Der ausgehandelte Deal wird nicht wieder aufgeschnürt.

Zwar machte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, der die halbjährlich rotierende EU-Ratspräsidentschaft innehat, „noch einen gewissen Spielraum“ aus. Doch als der Mann aus Wien dann konkret werden sollte, zeigte sich: Auch er sieht nur wenig Möglichkeiten, beim Streitpunkt Backstop auf London zuzugehen. Kurz: „Wenn die britische Premierministerin meint, dass die eine oder andere zusätzliche Erklärung hilfreich sein kann, bevor man den Austrittsvertrag zur Abstimmung bringt, dann sollten wir das tun.“

Der Zankapfel ist eigentlich nur eine Notlösung: Sollte es im Laufe der Übergangsfrist, die höchstens bis Ende 2022 dauern darf, keine Einigung über den Grenzverlauf zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland geben, müsste ganz Großbritannien vorerst in einer Zollunion mit der Gemeinschaft bleiben – unbefristet. Die Brexit-Befürworter auf der Insel argwöhnen, dass dies ein Trick der EU sein können, um die Insel möglichst lange in ihrem Einflussbereich zu halten – inklusive aller Beitragszahlungen und zur Übernahme aller EU-Regeln verpflichtet, ohne mitbestimmen zu können.

Experten feilen an Zusatzerklärung

Während die Staats- und Regierungschefs sich mit dem Verhältnis Russland – Ukraine befassten und die europäischen Wirtschaftssanktionen gegen Russland abermals verlängerten, begannen die Experten der 28 Delegationen im Hinterzimmer mit der Ausarbeitung einer Zusatzerklärung. Vor dem traditionellen Abendessen durfte May zur Runde der Staatenlenker reden. „Ich erwarte keinen Durchbruch“, hatte sie zuvor gesagt. „Aber ich hoffe, dass wir so bald wie möglich mit der Arbeit an den nötigen Zusicherungen beginnen können.“

„Rechtsverbindliche Zusagen“ nannten die britischen Unterhändler das, was gesucht war. Erst am späten Abend wurde May hinausgebeten, damit die 27 Staats- und Regierungschefs der Union untereinander beraten konnten, was man denn nun wie in die Schlusserklärung dieses Treffens hineinschreiben solle. Die Berater im Hintergrund machten sich auf eine lange Nacht gefasst.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018